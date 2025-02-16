16 февраля 2025

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ожидаются 29-градусные морозы
В Челябинской области ожидаются 29-градусные морозы Фото:

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов. О том, что непогода ожидается в ночь на 18 февраля, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Объявляется штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоявлений. Ночью 18 февраля местами ожидается понижение температуры до минус 29 градусов», — сообщили URA.RU в управлении.

Водителей просят убедиться в технической исправности автомобиля перед выездом на трассы. Штормовое предупреждение в регионе объявлено с 16 февраля. На неделе с 17 по 23 февраля синоптики прогнозируют резкие перепады температур, которые скажутся на атмосферном давлении.

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов. О том, что непогода ожидается в ночь на 18 февраля, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Объявляется штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоявлений. Ночью 18 февраля местами ожидается понижение температуры до минус 29 градусов», — сообщили URA.RU в управлении. Водителей просят убедиться в технической исправности автомобиля перед выездом на трассы. Штормовое предупреждение в регионе объявлено с 16 февраля. На неделе с 17 по 23 февраля синоптики прогнозируют резкие перепады температур, которые скажутся на атмосферном давлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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