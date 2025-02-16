В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных морозов

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов. О том, что непогода ожидается в ночь на 18 февраля, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Объявляется штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоявлений. Ночью 18 февраля местами ожидается понижение температуры до минус 29 градусов», — сообщили URA.RU в управлении.
Водителей просят убедиться в технической исправности автомобиля перед выездом на трассы. Штормовое предупреждение в регионе объявлено с 16 февраля. На неделе с 17 по 23 февраля синоптики прогнозируют резкие перепады температур, которые скажутся на атмосферном давлении.
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