Плохого ничего не сделал»: екатеринбуржец, похитивший глухонемую, высказался

Похитивший глухонемую девочку в Екатеринбурге заявил, что не обижал ее

17 февраля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Олег Куклин сказал, что не помнит, зачем увел девочку Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку В Екатеринбурге арестованный за похищение 15-летней школьницы Олег Куклин заявил, что ничего плохого с девочкой не делал. Мужчина не помнит, зачем вытащил девочку из машины, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда. «Плохого я ничего не сделал [с ней]. Даже в мыслях не было. Я не мог ничего сделать, даже мыслей не было. Не тот характер», — заявил обвиняемый. В день похищения он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил его за решетку до 14 апреля. ЧП произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Школьница ждала папу в машине, пока он покупал цветы. Вернувшись, он заметил, что дочери нет. Развернулись масштабные поиски. Девочку нашли живой 15 февраля, когда она пришла в аптеку. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестованный за похищение 15-летней школьницы Олег Куклин заявил, что ничего плохого с девочкой не делал. Мужчина не помнит, зачем вытащил девочку из машины, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда. «Плохого я ничего не сделал [с ней]. Даже в мыслях не было. Я не мог ничего сделать, даже мыслей не было. Не тот характер», — заявил обвиняемый. В день похищения он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил его за решетку до 14 апреля. ЧП произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Школьница ждала папу в машине, пока он покупал цветы. Вернувшись, он заметил, что дочери нет. Развернулись масштабные поиски. Девочку нашли живой 15 февраля, когда она пришла в аптеку. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.