Плохого ничего не сделал»: екатеринбуржец, похитивший глухонемую, высказался

Похитивший глухонемую девочку в Екатеринбурге заявил, что не обижал ее
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
Олег Куклин сказал, что не помнит, зачем увел девочку Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

В Екатеринбурге арестованный за похищение 15-летней школьницы Олег Куклин заявил, что ничего плохого с девочкой не делал. Мужчина не помнит, зачем вытащил девочку из машины, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда.

«Плохого я ничего не сделал [с ней]. Даже в мыслях не было. Я не мог ничего сделать, даже мыслей не было. Не тот характер», — заявил обвиняемый. В день похищения он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Суд отправил его за решетку до 14 апреля. ЧП произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Школьница ждала папу в машине, пока он покупал цветы. Вернувшись, он заметил, что дочери нет. Развернулись масштабные поиски. Девочку нашли живой 15 февраля, когда она пришла в аптеку. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге арестованный за похищение 15-летней школьницы Олег Куклин заявил, что ничего плохого с девочкой не делал. Мужчина не помнит, зачем вытащил девочку из машины, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда. «Плохого я ничего не сделал [с ней]. Даже в мыслях не было. Я не мог ничего сделать, даже мыслей не было. Не тот характер», — заявил обвиняемый. В день похищения он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил его за решетку до 14 апреля. ЧП произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Школьница ждала папу в машине, пока он покупал цветы. Вернувшись, он заметил, что дочери нет. Развернулись масштабные поиски. Девочку нашли живой 15 февраля, когда она пришла в аптеку. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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