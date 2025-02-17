Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости обеспечения страны комплексными гарантиями безопасности, сопоставимыми с теми, которые имеет Израиль. По его словам, для защиты Киева нужны ракеты, мощная армия и интеграция в Европейский Союз.
«Большой пакет ракет как превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед каким-то вторжением. Но если они [западные страны] это [поставки ракет] сделают, мы это сделаем быстро», — заявил Зеленский для телеканала NBC. Он добавил, что ракеты будут размещены на украинской территории.
Украинский президент также подчеркнул важность наращивания боевой мощи страны до уровня, сравнимого с армией России. По его словам, это имеет «психологическое значение» и служит предупредительным сигналом для РФ. Кроме того, Зеленский убежден в необходимости присоединения Украины к Евросоюзу. Наличие подобных договоренностей по безопасности, как у Израиля, которые действуют даже без членства в НАТО, могло бы значительно укрепить украинскую оборону.
Ранее издание The Hill писало, что Зеленский пытается продолжить конфликт, чтобы остаться у власти. Согласно материалу, если бы на Украине проводились президентские выборы, то Владимир Зеленский проиграл бы их, передает «Национальная служба новостей».
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