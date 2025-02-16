Богатейший депутат думы Сургута Евгений Барсов заявил, что поработает автомойщиком после хейта в соцсетях. Народный избранник получил порцию гнева после того, как предложил такой вид заработка для пенсионеров на своем Youtube-канале. Видео завирусилось в федеральных пабликах и telegram-каналах, а недоброжелатели начали подсчитывает его имущество. В его налоговых декларациях были указаны 29 квартир и 10 самолетов.
«Ответ Чемберлену. Не слабо! Иду мыть машины», — подписал Барсов свой новый видеоролик. Он заявил, что его видео о работе на мойке извратили и его слова переврали.
Депутат также сообщил, что, во-первых, в полной версии ролика он изначально искал работу для себя (правда, не уточнил, как долго готов мыть машины). А во-вторых, публично раскрыл источник своего благосостояния. «Чистосердечное признание. Откуда бабки? Строительная фирма, которую я продал в 2016-м году — оттуда же были все эти 29 квартир и 10 самолетов. Только все эти 29 квартир (сейчас их 13) — уходят на содержание авиационной базы», — заявил Барсов.
Его семья является амбассадорами самолетного спорта в Югре — сын Иван руководит единственной в России женской пилотажной группой. А Барсов-старший является президентом окружной федерации малой авиации.
Евгений Барсов, богатейший депутат думы Сургута, активно использует социальные сети для взаимодействия с аудиторией. Он завел собственный Youtube-канал, где делится своим жизненным опытом и размышлениями.
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