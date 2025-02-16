16 февраля 2025

У курганского охотника арестовали машину из-за убитых косуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Охотнику грозит срок за незаконную добычу косулей
Охотнику грозит срок за незаконную добычу косулей Фото:

У жителя Курганской области изъяли карабин и наложили арест на автомобиль из-за незаконной охоты на косуль в Альменевском округе. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона.

«У мужчины изъяли карабин. В целях возмещения ущерба на автомобиль обвиняемого суд наложил арест», — сообщается в telegram-канале ведомства. Обвиняемый частично возместил ущерб.

Инцидент с незаконной охотой произошел  территории Альменевского государственного природного заказника в районе деревни Алакуль. Житель села  отстрелил две особо сибирской косули, не имея на это разрешения. Материальный ущерб охотхозяйству региона составил 80 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области задержали силовика после незаконной охоты.  Он со своим товарищем, не имея разрешения, добыли лося. Об этом сообщали источники агентства. 

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У жителя Курганской области изъяли карабин и наложили арест на автомобиль из-за незаконной охоты на косуль в Альменевском округе. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона. «У мужчины изъяли карабин. В целях возмещения ущерба на автомобиль обвиняемого суд наложил арест», — сообщается в telegram-канале ведомства. Обвиняемый частично возместил ущерб. Инцидент с незаконной охотой произошел  территории Альменевского государственного природного заказника в районе деревни Алакуль. Житель села  отстрелил две особо сибирской косули, не имея на это разрешения. Материальный ущерб охотхозяйству региона составил 80 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области задержали силовика после незаконной охоты.  Он со своим товарищем, не имея разрешения, добыли лося. Об этом сообщали источники агентства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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