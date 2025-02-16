У курганского охотника арестовали машину из-за убитых косуль

У жителя Курганской области изъяли карабин и наложили арест на автомобиль из-за незаконной охоты на косуль в Альменевском округе. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона.
«У мужчины изъяли карабин. В целях возмещения ущерба на автомобиль обвиняемого суд наложил арест», — сообщается в telegram-канале ведомства. Обвиняемый частично возместил ущерб.
Инцидент с незаконной охотой произошел территории Альменевского государственного природного заказника в районе деревни Алакуль. Житель села отстрелил две особо сибирской косули, не имея на это разрешения. Материальный ущерб охотхозяйству региона составил 80 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области задержали силовика после незаконной охоты. Он со своим товарищем, не имея разрешения, добыли лося. Об этом сообщали источники агентства.
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