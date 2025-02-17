В Челябинской области выросли цены на аренду частных домов

В Челябинской области с февраля 2025 года спрос на аренду частных домов вырос на 9,2% до 72 тысяч 373 рублей в месяц за коттедж. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинской области в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на аренду частных домов увеличился на 9,2% до 72 тысяч 373 рублей за объект. Причиной стали дорогая ипотека, инфляции, рост стоимости жилья», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Как отмечается на сайте, больше всего арендные коттеджи подорожали в Кемеровской области, в республике Коми и Чувашии. В Москве аренда домов выросла на 8,5% за год до 120 203 рублей в месяц, в Подмосковье на 7,9% до 99 380 рублей.
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