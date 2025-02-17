В Челябинской области выросли цены на аренду частных домов

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В Челябинске стоимость аренды коттеджей в среднем составляет 72 тысячи в месяц
В Челябинске стоимость аренды коттеджей в среднем составляет 72 тысячи в месяц Фото:

В Челябинской области с февраля 2025 года спрос на аренду частных домов вырос на 9,2% до 72 тысяч 373 рублей в месяц за коттедж. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинской области в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на аренду частных домов увеличился на 9,2% до 72 тысяч 373 рублей за объект. Причиной стали дорогая ипотека, инфляции, рост стоимости жилья», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отмечается на сайте, больше всего арендные коттеджи подорожали в Кемеровской области, в республике Коми и Чувашии. В Москве аренда домов выросла на 8,5% за год до 120 203 рублей в месяц, в Подмосковье на 7,9% до 99 380 рублей.

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В Челябинской области с февраля 2025 года спрос на аренду частных домов вырос на 9,2% до 72 тысяч 373 рублей в месяц за коттедж. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинской области в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на аренду частных домов увеличился на 9,2% до 72 тысяч 373 рублей за объект. Причиной стали дорогая ипотека, инфляции, рост стоимости жилья», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отмечается на сайте, больше всего арендные коттеджи подорожали в Кемеровской области, в республике Коми и Чувашии. В Москве аренда домов выросла на 8,5% за год до 120 203 рублей в месяц, в Подмосковье на 7,9% до 99 380 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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