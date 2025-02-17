В этом доме вновь смогут жить люди (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинской области к годовщине взятия Авдеевки (Донецкая Народная Республика) восстановили разрушенную многоэтажку. Об этом сообщили17 февраля в пресс-службе правительства региона.

»«Сегодня ровно год, как Авдеевка освобождена от неонацистов. Замечательно, что к этой дате жители получили ключи от обновленных квартир», — отметил глава региона Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что челябинцы с первых дней взяли шефство над городом, и эта работа будет продолжена.

Ключи жителям восстановленных квартир накануне годовщины вручил глава ДНР Денис Пушилин и замгубернатора Челябинской области Александр Лазарев. Жилье передано с мебелью и техникой.

Дом был практически полностью разрушен и непригоден для жилья ПУЛ74

Квартиры переданы жителям с ремонтом и техникой ПУЛ74