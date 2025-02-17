Челябинцы завершили восстановление дома к годовщине освобождения Авдеевки. Фото

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Место самоубийства матери двоих детей. Свердловская область, Красноуральск , подъезд, велосипед, детский велосипед, многоквартирный дом
В этом доме вновь смогут жить люди (архивное фото) Фото:

Жители Челябинской области к годовщине взятия Авдеевки (Донецкая Народная Республика) восстановили разрушенную многоэтажку. Об этом сообщили17 февраля в пресс-службе правительства региона.

»«Сегодня ровно год, как Авдеевка освобождена от неонацистов. Замечательно, что к этой дате жители получили ключи от обновленных квартир», — отметил глава региона Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что челябинцы с первых дней взяли шефство над городом, и эта работа будет продолжена.

Ключи жителям восстановленных квартир накануне годовщины вручил глава ДНР Денис Пушилин и замгубернатора Челябинской области Александр Лазарев. Жилье передано с мебелью и техникой.

Дом был практически полностью разрушен и непригоден для жилья
Дом был практически полностью разрушен и непригоден для жилья
Квартиры переданы жителям с ремонтом и техникой
Квартиры переданы жителям с ремонтом и техникой

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Жители Челябинской области к годовщине взятия Авдеевки (Донецкая Народная Республика) восстановили разрушенную многоэтажку. Об этом сообщили17 февраля в пресс-службе правительства региона. »«Сегодня ровно год, как Авдеевка освобождена от неонацистов. Замечательно, что к этой дате жители получили ключи от обновленных квартир», — отметил глава региона Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что челябинцы с первых дней взяли шефство над городом, и эта работа будет продолжена. Ключи жителям восстановленных квартир накануне годовщины вручил глава ДНР Денис Пушилин и замгубернатора Челябинской области Александр Лазарев. Жилье передано с мебелью и техникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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