Жители Челябинской области к годовщине взятия Авдеевки (Донецкая Народная Республика) восстановили разрушенную многоэтажку. Об этом сообщили17 февраля в пресс-службе правительства региона.
»«Сегодня ровно год, как Авдеевка освобождена от неонацистов. Замечательно, что к этой дате жители получили ключи от обновленных квартир», — отметил глава региона Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что челябинцы с первых дней взяли шефство над городом, и эта работа будет продолжена.
Ключи жителям восстановленных квартир накануне годовщины вручил глава ДНР Денис Пушилин и замгубернатора Челябинской области Александр Лазарев. Жилье передано с мебелью и техникой.
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