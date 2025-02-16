Чиновник из тюменской мэрии перешел на работу к мэру Тобольска

В Тобольске Тюменской области новым заместителем мэра по вопросам экономики стал Владимир Пономарев. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.
«Представил команде нового заместителя по вопросам экономики и связям с общественностью — Владимира Владимировича Пономарева. Давно и плодотворно работаем вместе, уверен, его большой опыт в департаменте потребительского рынка Тюмени, налоговой сфере и бизнесе будет ценен для города», — написал Вагин.
Ранее URA.RU писало, что в команду мэра Тобольска также перешли Алексей Ермоленко и Денис Квитко, они стали его заместителями. Ермоленко работал замглавы Тобольского района, а Квитко — замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в Тюмени.
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