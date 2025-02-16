16 февраля 2025

Чиновник из тюменской мэрии перешел на работу к мэру Тобольска

В Тобольске заместителем главы города назначили Владимира Пономарева
© Служба новостей «URA.RU»
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Вагин пожелал чиновнику удачи на новом посту
Вагин пожелал чиновнику удачи на новом посту Фото:

В Тобольске Тюменской области новым заместителем мэра по вопросам экономики стал Владимир Пономарев. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.

«Представил команде нового заместителя по вопросам экономики и связям с общественностью — Владимира Владимировича Пономарева. Давно и плодотворно работаем вместе, уверен, его большой опыт в департаменте потребительского рынка Тюмени, налоговой сфере и бизнесе будет ценен для города», — написал Вагин.

Ранее URA.RU писало, что в команду мэра Тобольска также перешли Алексей Ермоленко и Денис Квитко, они стали его заместителями. Ермоленко работал замглавы Тобольского района, а Квитко — замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в Тюмени.

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В Тобольске Тюменской области новым заместителем мэра по вопросам экономики стал Владимир Пономарев. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. «Представил команде нового заместителя по вопросам экономики и связям с общественностью — Владимира Владимировича Пономарева. Давно и плодотворно работаем вместе, уверен, его большой опыт в департаменте потребительского рынка Тюмени, налоговой сфере и бизнесе будет ценен для города», — написал Вагин. Ранее URA.RU писало, что в команду мэра Тобольска также перешли Алексей Ермоленко и Денис Квитко, они стали его заместителями. Ермоленко работал замглавы Тобольского района, а Квитко — замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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