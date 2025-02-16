Екатеринбуржец Олег Куклин, подозреваемый в похищении 15-летней девочки, работает водителем. Дома у него с супругой часто происходит застолье. Об этом URA.RU рассказали соседи.
«Выпивают. Но с виду кажутся абсолютно нормальными. Здороваются», — рассказала соседка. По словам второго собеседника агентства, жена Куклина — Ольга — ухаживает за своей матерью. Она живет с ними. Сама Ольга от комментариев отказалась.
Куклин схватил подростка 14 февраля на улице Куйбышева. Предварительно, в тот день он был пьян. Из дома он вышел в робе на голый торс. Когда мужчина протрезвел, отправился с девочкой к себе домой. Ольга отказалась пустить ребенка. Какое-то время девочка провела в подъезде, а затем дошла до аптеки. Где попросила помощи у фармацевта.
Олега задержали. Ему вменили статью о похищении человека. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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