16 февраля 2025

Соседи рассказали о мужчине, похитившем глухонемую девочку в Екатеринбурге. Фото

Пьяный водитель похитил 15-летнюю глухонемую в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Похищенная девочка находилась в подъезде до утра (архивное фото)
Похищенная девочка находилась в подъезде до утра (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Олег Куклин, подозреваемый в похищении 15-летней девочки, работает водителем. Дома у него с супругой часто происходит застолье. Об этом URA.RU рассказали соседи.

«Выпивают. Но с виду кажутся абсолютно нормальными. Здороваются», — рассказала соседка. По словам второго собеседника агентства, жена Куклина — Ольга — ухаживает за своей матерью. Она живет с ними. Сама Ольга от комментариев отказалась.

Куклин схватил подростка 14 февраля на улице Куйбышева. Предварительно, в тот день он был пьян. Из дома он вышел в робе на голый торс. Когда мужчина протрезвел, отправился с девочкой к себе домой. Ольга отказалась пустить ребенка. Какое-то время девочка провела в подъезде, а затем дошла до аптеки. Где попросила помощи у фармацевта.

Олега задержали. Ему вменили статью о похищении человека. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржец Олег Куклин, подозреваемый в похищении 15-летней девочки, работает водителем. Дома у него с супругой часто происходит застолье. Об этом URA.RU рассказали соседи. «Выпивают. Но с виду кажутся абсолютно нормальными. Здороваются», — рассказала соседка. По словам второго собеседника агентства, жена Куклина — Ольга — ухаживает за своей матерью. Она живет с ними. Сама Ольга от комментариев отказалась. Куклин схватил подростка 14 февраля на улице Куйбышева. Предварительно, в тот день он был пьян. Из дома он вышел в робе на голый торс. Когда мужчина протрезвел, отправился с девочкой к себе домой. Ольга отказалась пустить ребенка. Какое-то время девочка провела в подъезде, а затем дошла до аптеки. Где попросила помощи у фармацевта. Олега задержали. Ему вменили статью о похищении человека. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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