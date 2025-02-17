На пост мэра Чебаркуля претендуют четыре кандидата

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Клипарт. Челябинск., чебаркуль, табличка
Прием документов от желающих стать мэром завершен Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) завершен прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост главы города. Как сообщает источник URA.RU, на конкурс поступило четыре комплекса документов.

«Документы подал вице-мэр по общим вопросам, исполняющий обязанности мэра Михаил Панарин. Также документы подали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и руководитель управления физкультуры и спорта Александр Никулин. Еще одним кандидатом стал местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов», — сообщил источник агентства.

Для Торопова это второй конкурс на должность мэра. Он принимал участие в конкурсе в 2020 году, когда мэром стала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку.

По данным URA.RU, наибольшие шансы стать мэром имеет Панарин. С 2013 года он работал руководителем аппарата администрации Саткинского района. Последние два года находился в служебной командировке в Донецкой народной республике. В телефонном разговоре Панарин подтвердил корреспонденту URA.RU, что он подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Чебаркуля.

Конкурс на должность главы Чебаркуля состоится 5 марта. Из прошедших отбор кандидатов депутаты горсобрания выберут мэра 11 марта.

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В Чебаркуле (Челябинская область) завершен прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост главы города. Как сообщает источник URA.RU, на конкурс поступило четыре комплекса документов. «Документы подал вице-мэр по общим вопросам, исполняющий обязанности мэра Михаил Панарин. Также документы подали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и руководитель управления физкультуры и спорта Александр Никулин. Еще одним кандидатом стал местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов», — сообщил источник агентства. Для Торопова это второй конкурс на должность мэра. Он принимал участие в конкурсе в 2020 году, когда мэром стала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку. По данным URA.RU, наибольшие шансы стать мэром имеет Панарин. С 2013 года он работал руководителем аппарата администрации Саткинского района. Последние два года находился в служебной командировке в Донецкой народной республике. В телефонном разговоре Панарин подтвердил корреспонденту URA.RU, что он подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Чебаркуля. Конкурс на должность главы Чебаркуля состоится 5 марта. Из прошедших отбор кандидатов депутаты горсобрания выберут мэра 11 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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