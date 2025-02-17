На пост мэра Чебаркуля претендуют четыре кандидата

17 февраля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Прием документов от желающих стать мэром завершен Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) завершен прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост главы города. Как сообщает источник URA.RU, на конкурс поступило четыре комплекса документов. «Документы подал вице-мэр по общим вопросам, исполняющий обязанности мэра Михаил Панарин. Также документы подали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и руководитель управления физкультуры и спорта Александр Никулин. Еще одним кандидатом стал местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов», — сообщил источник агентства. Для Торопова это второй конкурс на должность мэра. Он принимал участие в конкурсе в 2020 году, когда мэром стала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку. По данным URA.RU, наибольшие шансы стать мэром имеет Панарин. С 2013 года он работал руководителем аппарата администрации Саткинского района. Последние два года находился в служебной командировке в Донецкой народной республике. В телефонном разговоре Панарин подтвердил корреспонденту URA.RU, что он подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Чебаркуля. Конкурс на должность главы Чебаркуля состоится 5 марта. Из прошедших отбор кандидатов депутаты горсобрания выберут мэра 11 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле (Челябинская область) завершен прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост главы города. Как сообщает источник URA.RU, на конкурс поступило четыре комплекса документов. «Документы подал вице-мэр по общим вопросам, исполняющий обязанности мэра Михаил Панарин. Также документы подали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и руководитель управления физкультуры и спорта Александр Никулин. Еще одним кандидатом стал местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов», — сообщил источник агентства. Для Торопова это второй конкурс на должность мэра. Он принимал участие в конкурсе в 2020 году, когда мэром стала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку. По данным URA.RU, наибольшие шансы стать мэром имеет Панарин. С 2013 года он работал руководителем аппарата администрации Саткинского района. Последние два года находился в служебной командировке в Донецкой народной республике. В телефонном разговоре Панарин подтвердил корреспонденту URA.RU, что он подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Чебаркуля. Конкурс на должность главы Чебаркуля состоится 5 марта. Из прошедших отбор кандидатов депутаты горсобрания выберут мэра 11 марта.