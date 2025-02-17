В Челябинске стоимость квадрата в новостройках превысила 145 тысяч рублей

В Челябинске цены на квартиры в новостройках в феврале 2025 года по сравнению с январем 2024 года выросли на 1,4%. Новое жилье на данный момент в среднем продают по 145,8 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Объектив.РФ».
«Цена квадратного метра в новостройках Челябинска по состоянию на февраль 2025 года превысила 145 тысяч рублей. Средняя цена квадрата на рынке первичной недвижимости Челябинска достигла отметки 145,8 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что общая площадь новых квартир, выставленных на продажу в Челябинске, составила 320 146 квадратных метров жилья. Как комментирует глава экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая, после отмены программы льготной ипотеки и снижения спроса, многие ждали падения цен, однако динамика средней цены квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Челябинске, как и в большинстве городов РФ, показала существенный рост с четвертого квартала 2024 года.
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