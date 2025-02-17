Из-за нехватки водителей автобусы временно прекратят ездить из Кургана в Белозерское. Список

Из Кургана в Белозерское временно перестанут ездить некоторые автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области отменяют маршруты из-за нехватки водителей
В Курганской области отменяют маршруты из-за нехватки водителей Фото:

Из-за нехватки водителей автобусный перевозчик ООО «ПАТП-3» временно закрывает несколько маршрутов Курган — Белозерское. Об этом пишет telegram-канал ИС «Белозерское».

«Маршруты закрываются временно из-за нехватки водителей», — пишет канал. Автор канала ссылается на информацию из служебной записки директора «ПАТП-3» Николая Зотикова. 

Временные закрытия затронут следующие маршруты и рейсы:

Маршрут №119:

Белозерское — Курган:

18, 19, 25, 26, 27 февраля и 4 марта на 07:50, 11:40, 15:55.

Курган — Белозерское:

18, 19, 25, 26, 27 февраля и 4 марта на 09:25, 13:40, 17:47.

22 февраля, 1 марта:

Белозерское — Курган: рейсы в 09:15, 12:40.

Курган — Белозерское: в 11:25, 14:45.

24 февраля, 3 марта:

Белозерское — Курган: в 09:15, 12:40.

Белозерское — Мокино: в 14:55.

Курган — Белозерское: в 11:25, 14:45.

Мокино — Белозерское: в 15:50.

Причины закрытия маршрутов связаны с острой нехваткой водителей. В условиях текущей ситуации на рынке труда многие перевозчики сталкиваются с аналогичными проблемами. Получить комментарии перевозчика URA.RU не удалось. По номеру телефона, указанном в открытых данных, дозвониться не удалось.

Проблемы с транспортным обслуживанием в Курганской области становятся системными. Ранее уже были зафиксированы случаи прекращения работы маршрутов в других населенных пунктах, включая отмену всех воскресных рейсов в Куртамыше и прекращение работы межмуниципальных маршрутов №252 и №529, что вызывало недовольство жителей из-за снижения доступности транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за нехватки водителей автобусный перевозчик ООО «ПАТП-3» временно закрывает несколько маршрутов Курган — Белозерское. Об этом пишет telegram-канал ИС «Белозерское». «Маршруты закрываются временно из-за нехватки водителей», — пишет канал. Автор канала ссылается на информацию из служебной записки директора «ПАТП-3» Николая Зотикова.  Временные закрытия затронут следующие маршруты и рейсы: Маршрут №119: Белозерское — Курган: 18, 19, 25, 26, 27 февраля и 4 марта на 07:50, 11:40, 15:55. Курган — Белозерское: 18, 19, 25, 26, 27 февраля и 4 марта на 09:25, 13:40, 17:47. 22 февраля, 1 марта: Белозерское — Курган: рейсы в 09:15, 12:40. Курган — Белозерское: в 11:25, 14:45. 24 февраля, 3 марта: Белозерское — Курган: в 09:15, 12:40. Белозерское — Мокино: в 14:55. Курган — Белозерское: в 11:25, 14:45. Мокино — Белозерское: в 15:50. Причины закрытия маршрутов связаны с острой нехваткой водителей. В условиях текущей ситуации на рынке труда многие перевозчики сталкиваются с аналогичными проблемами. Получить комментарии перевозчика URA.RU не удалось. По номеру телефона, указанном в открытых данных, дозвониться не удалось. Проблемы с транспортным обслуживанием в Курганской области становятся системными. Ранее уже были зафиксированы случаи прекращения работы маршрутов в других населенных пунктах, включая отмену всех воскресных рейсов в Куртамыше и прекращение работы межмуниципальных маршрутов №252 и №529, что вызывало недовольство жителей из-за снижения доступности транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...