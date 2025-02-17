Из-за нехватки водителей автобусный перевозчик ООО «ПАТП-3» временно закрывает несколько маршрутов Курган — Белозерское. Об этом пишет telegram-канал ИС «Белозерское».
«Маршруты закрываются временно из-за нехватки водителей», — пишет канал. Автор канала ссылается на информацию из служебной записки директора «ПАТП-3» Николая Зотикова.
Временные закрытия затронут следующие маршруты и рейсы:
Маршрут №119:
Белозерское — Курган:
18, 19, 25, 26, 27 февраля и 4 марта на 07:50, 11:40, 15:55.
Курган — Белозерское:
18, 19, 25, 26, 27 февраля и 4 марта на 09:25, 13:40, 17:47.
22 февраля, 1 марта:
Белозерское — Курган: рейсы в 09:15, 12:40.
Курган — Белозерское: в 11:25, 14:45.
24 февраля, 3 марта:
Белозерское — Курган: в 09:15, 12:40.
Белозерское — Мокино: в 14:55.
Курган — Белозерское: в 11:25, 14:45.
Мокино — Белозерское: в 15:50.
Причины закрытия маршрутов связаны с острой нехваткой водителей. В условиях текущей ситуации на рынке труда многие перевозчики сталкиваются с аналогичными проблемами. Получить комментарии перевозчика URA.RU не удалось. По номеру телефона, указанном в открытых данных, дозвониться не удалось.
Проблемы с транспортным обслуживанием в Курганской области становятся системными. Ранее уже были зафиксированы случаи прекращения работы маршрутов в других населенных пунктах, включая отмену всех воскресных рейсов в Куртамыше и прекращение работы межмуниципальных маршрутов №252 и №529, что вызывало недовольство жителей из-за снижения доступности транспорта.
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