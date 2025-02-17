В Кремле раскрыли, кто будет представлять Россию на завтрашних переговорах с США

Песков: на переговорах с США Россию будут представлять Лавров и Ушаков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил о встрече Лаврова и Ушакова с визави из США
Песков заявил о встрече Лаврова и Ушакова с визави из США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Представителем России на предстоящих переговорах с США будет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с ним в переговорах примет участие помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сегодня в Эр-Рияд вылетают Лавров и Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Представителем России на предстоящих переговорах с США будет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с ним в переговорах примет участие помощник президента России Юрий Ушаков. «Сегодня в Эр-Рияд вылетают Лавров и Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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