В Кремле раскрыли, кто будет представлять Россию на завтрашних переговорах с США

Представителем России на предстоящих переговорах с США будет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с ним в переговорах примет участие помощник президента России Юрий Ушаков.
«Сегодня в Эр-Рияд вылетают Лавров и Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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