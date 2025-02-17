В Кремле ответили на вопрос о готовности РФ противостоять войскам НАТО на Украине

В Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Европа готова разместить на Украине миротворческие силы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока сложно говорить о том, насколько эти заявления серьезны. По его словам, пока предметных разговоров об этом не велось.
«Европейцы много говорят о миротворческом контингенте. Но мы знаем правила размещения. Пока никаких предметных разговоров на этот счет не велось. Если говорить о реакции России на такой исход — это сложный вопрос. Это страны НАТО и, таким образом, именно войска альянса будут размещаться. Сложный вопрос», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Кир Стармер пообещал при необходимости отправить миротворцев из стран НАТО на Украину. Однако он не уточнил возможный размер контингента.
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