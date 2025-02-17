В Кремле ответили на вопрос о готовности РФ противостоять войскам НАТО на Украине

Песков: рано говорить о серьезности заявлений отправки миротворцев на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков предупредил, что пока рано говорить об отправке миротворцев на Украину со стороны НАТО
Дмитрий Песков предупредил, что пока рано говорить об отправке миротворцев на Украину со стороны НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Европа готова разместить на Украине миротворческие силы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока сложно говорить о том, насколько эти заявления серьезны. По его словам, пока предметных разговоров об этом не велось. 

«Европейцы много говорят о миротворческом контингенте. Но мы знаем правила размещения. Пока никаких предметных разговоров на этот счет не велось. Если говорить о реакции России на такой исход — это сложный вопрос. Это страны НАТО и, таким образом, именно войска альянса будут размещаться. Сложный вопрос», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее Кир Стармер пообещал при необходимости отправить миротворцев из стран НАТО на Украину. Однако он не уточнил возможный размер контингента.

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В Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Европа готова разместить на Украине миротворческие силы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока сложно говорить о том, насколько эти заявления серьезны. По его словам, пока предметных разговоров об этом не велось.  «Европейцы много говорят о миротворческом контингенте. Но мы знаем правила размещения. Пока никаких предметных разговоров на этот счет не велось. Если говорить о реакции России на такой исход — это сложный вопрос. Это страны НАТО и, таким образом, именно войска альянса будут размещаться. Сложный вопрос», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее Кир Стармер пообещал при необходимости отправить миротворцев из стран НАТО на Украину. Однако он не уточнил возможный размер контингента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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