Рынок недвижимости Кургана предлагает разнообразные варианты коттеджей с бассейнами, способные удовлетворить любые запросы. URA.RU изучило самые интересные предложения, чтобы выяснить, где можно найти самый маленький бассейн в частных домах региона.
Коттедж за 11 миллионов рублей
В Кургане продается уникальный объект недвижимости под названием «Белая Дача» с небольшим бассейном размером 3 х 1,5 х 1,5 м с подогревом и фильтрацией. Помимо бассейна, на участке есть двухэтажный дом площадью 110,7 кв. м, двухэтажный банный комплекс площадью 50 кв. м, гостевой домик площадью 20 кв. м, беседка, пруд, игровая площадка. На участке также имеется баня с турецкой и финской парными. Участок не входит в состав СНТ с 2011 года.
Функциональность объекта подходит для всех возрастов и в любое время года. Зимой на пруду устраивается каток размером 30х10 м и ледяные горки. На игровой площадке можно кататься на велосипедах, роликах, скейтах, играть в футбол, баскетбол и бадминтон. В бассейне с 4-х лет дети учатся плавать. В 300 метрах находится озеро Болдинцево, а в 200 метрах — хвойный и смешанный лес.
Коттедж с бассейном за 29 миллионов рублей
Продается дом «Мечта» площадью 370 кв. м с цокольным этажом на участке 23 сотки. В состав объекта входят банный комплекс, гостевой дом, отапливаемый гараж на 85 кв. м и детская площадка. Построенный из красного крупноформатного керамического кирпича, дом облицован желтым кирпичом и имеет мягкую черепицу Шингас.
Планировка включает кухню-столовую, игровую комнату, гостиную, санузел, сауну и музыкальный зал. На втором этаже расположены три спальни, санузел и гардеробная. Центральное водоснабжение, газовое отопление и теплые полы обеспечивают комфорт. На участке также есть летний бассейн, теплица и плодоносящий сад. Видеонаблюдение охватывает всю территорию. Развита инфраструктура: магазины, школа и детсад в шаговой доступности. Дом продается в связи с переездом в другой регион.
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