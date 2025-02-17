Госдума рассмотрит законопроект о погашении ипотеки для многодетных семей

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Законопроект не делает различий между первичным и вторичным жильем, что расширяет возможности для приобретения недвижимости
Законопроект не делает различий между первичным и вторичным жильем, что расширяет возможности для приобретения недвижимости Фото:

Депутат Госдумы Нина Останина предложила новый законопроект, который направлен на поддержку молодых семей, многодетных и семей участников СВО через льготы по ипотеке. Законопроект включает предложения о государственной поддержке в погашении до 100% задолженности по ипотеке для указанных категорий граждан.

«Главная цель инициативы — решение демографических проблем через решение жилищного вопроса. Предлагается создать новую меру поддержки семей, чтобы необходимость заботиться о покупке или строительстве недвижимости не становилась преградой для пополнения внутри них», — написала «Фонтанка», проанализировав документ. 

Законопроект предусматривает различные уровни поддержки в зависимости от категории семьи:

  • молодым семьям предлагается погашение 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при рождении второго;
  • семьям участников СВО полагается 40% погашения при наличии одного ребенка и 60% — при двух;
  • многодетные семьи могут рассчитывать на погашение 75% задолженности при трех детях и полное погашение при четырех и более детях.

Законопроект не делает различий между первичным и вторичным жильем, что расширяет возможности для приобретения недвижимости. Также предполагается, что мера будет действовать по всей территории России. Однако, ключевой вопрос, который остается открытым — это финансирование данной инициативы. Предварительные оценки показывают, что затраты могут быть значительными, и в настоящее время сложно определить точную сумму, необходимую для полной реализации проекта. В связи с этим, правительство указывает на необходимость доработки законопроекта для уточнения финансовых параметров.

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Депутат Госдумы Нина Останина предложила новый законопроект, который направлен на поддержку молодых семей, многодетных и семей участников СВО через льготы по ипотеке. Законопроект включает предложения о государственной поддержке в погашении до 100% задолженности по ипотеке для указанных категорий граждан. «Главная цель инициативы — решение демографических проблем через решение жилищного вопроса. Предлагается создать новую меру поддержки семей, чтобы необходимость заботиться о покупке или строительстве недвижимости не становилась преградой для пополнения внутри них», — написала «Фонтанка», проанализировав документ.  Законопроект предусматривает различные уровни поддержки в зависимости от категории семьи: Законопроект не делает различий между первичным и вторичным жильем, что расширяет возможности для приобретения недвижимости. Также предполагается, что мера будет действовать по всей территории России. Однако, ключевой вопрос, который остается открытым — это финансирование данной инициативы. Предварительные оценки показывают, что затраты могут быть значительными, и в настоящее время сложно определить точную сумму, необходимую для полной реализации проекта. В связи с этим, правительство указывает на необходимость доработки законопроекта для уточнения финансовых параметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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