Госдума рассмотрит законопроект о погашении ипотеки для многодетных семей

Депутат Госдумы Нина Останина предложила новый законопроект, который направлен на поддержку молодых семей, многодетных и семей участников СВО через льготы по ипотеке. Законопроект включает предложения о государственной поддержке в погашении до 100% задолженности по ипотеке для указанных категорий граждан.
«Главная цель инициативы — решение демографических проблем через решение жилищного вопроса. Предлагается создать новую меру поддержки семей, чтобы необходимость заботиться о покупке или строительстве недвижимости не становилась преградой для пополнения внутри них», — написала «Фонтанка», проанализировав документ.
Законопроект предусматривает различные уровни поддержки в зависимости от категории семьи:
- молодым семьям предлагается погашение 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при рождении второго;
- семьям участников СВО полагается 40% погашения при наличии одного ребенка и 60% — при двух;
- многодетные семьи могут рассчитывать на погашение 75% задолженности при трех детях и полное погашение при четырех и более детях.
Законопроект не делает различий между первичным и вторичным жильем, что расширяет возможности для приобретения недвижимости. Также предполагается, что мера будет действовать по всей территории России. Однако, ключевой вопрос, который остается открытым — это финансирование данной инициативы. Предварительные оценки показывают, что затраты могут быть значительными, и в настоящее время сложно определить точную сумму, необходимую для полной реализации проекта. В связи с этим, правительство указывает на необходимость доработки законопроекта для уточнения финансовых параметров.
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