В Пермском крае резко улучшилось качество жизни

РИА «Новости»: Пермский край занял 35 место по качеству жизни в России
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Прикамье поднялось в рейтинге на три пункта
Прикамье поднялось в рейтинге на три пункта Фото:

Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.

«При расчете проанализировано 67 показателей, характеризующих жизнь в регионе. Среди них доходы населения, рынок труда, занятость, жилищные условия, демографическая ситуация, здоровье, уровень экономического развития региона, транспортная инфраструктура», — говорится в описании методики исследования.

Прикамье в сравнении с 2023 годом поднялось на три пункта. Лидерами рейтинга по итогам 2024 года стали Москва и Санкт-Петербург, а замыкает список республика Тыва. В новых регионах России исследование не проводилось.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. Рейтинг составило также агентство «РИА Новости».

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Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта. «При расчете проанализировано 67 показателей, характеризующих жизнь в регионе. Среди них доходы населения, рынок труда, занятость, жилищные условия, демографическая ситуация, здоровье, уровень экономического развития региона, транспортная инфраструктура», — говорится в описании методики исследования. Прикамье в сравнении с 2023 годом поднялось на три пункта. Лидерами рейтинга по итогам 2024 года стали Москва и Санкт-Петербург, а замыкает список республика Тыва. В новых регионах России исследование не проводилось. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. Рейтинг составило также агентство «РИА Новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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