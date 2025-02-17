В Пермском крае резко улучшилось качество жизни

Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
«При расчете проанализировано 67 показателей, характеризующих жизнь в регионе. Среди них доходы населения, рынок труда, занятость, жилищные условия, демографическая ситуация, здоровье, уровень экономического развития региона, транспортная инфраструктура», — говорится в описании методики исследования.
Прикамье в сравнении с 2023 годом поднялось на три пункта. Лидерами рейтинга по итогам 2024 года стали Москва и Санкт-Петербург, а замыкает список республика Тыва. В новых регионах России исследование не проводилось.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. Рейтинг составило также агентство «РИА Новости».
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