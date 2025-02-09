Стало известно, сколько литров бензина могут купить на зарплату пермяки

Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. Рейтинг составило агентство «РИА Новости». Оно также подсчитало, какое количество автомобильного топлива могут приобрести пермяки на среднюю месячную зарплату.
«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Пермском крае, составил 1112 литров. Цена бензина в декабре составила 55,3 рубля за литр», — говорится в исследовании.
Житель столицы может себе позволить купить 2421 литр бензина. Меньше всего топлива могут позволить себе жители Ингушетии — 625 литров в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость бензина в Пермском крае снизилась. Снижение составило почти три рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!