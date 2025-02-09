09 февраля 2025

Стало известно, сколько литров бензина могут купить на зарплату пермяки

Пермский край занял 32 место в рейтинге доступности бензина
© Служба новостей «URA.RU»
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На среднюю зарплату в Прикамье можно купить 1112 литров бензина
На среднюю зарплату в Прикамье можно купить 1112 литров бензина Фото:

Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. Рейтинг составило агентство «РИА Новости». Оно также подсчитало, какое количество автомобильного топлива могут приобрести пермяки на среднюю месячную зарплату.

«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Пермском крае, составил 1112 литров. Цена бензина в декабре составила 55,3 рубля за литр», — говорится в исследовании.

Житель столицы может себе позволить купить 2421 литр бензина. Меньше всего топлива могут позволить себе жители Ингушетии — 625 литров в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость бензина в Пермском крае снизилась. Снижение составило почти три рубля.

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Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. Рейтинг составило агентство «РИА Новости». Оно также подсчитало, какое количество автомобильного топлива могут приобрести пермяки на среднюю месячную зарплату. «Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Пермском крае, составил 1112 литров. Цена бензина в декабре составила 55,3 рубля за литр», — говорится в исследовании. Житель столицы может себе позволить купить 2421 литр бензина. Меньше всего топлива могут позволить себе жители Ингушетии — 625 литров в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость бензина в Пермском крае снизилась. Снижение составило почти три рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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