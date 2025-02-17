«Мне с этим жить»: екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, обратился к ее отцу

Екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, попросил прощения у родных
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
Куклин сожалеет о своем поступке Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

Екатеринбуржец Олег Куклин, арестованный по обвинению в похищении 15-летней глухонемой девочки, попросил прощения у ее родных. Заявление он сделал в Октябрьском райсуде, передает корреспондент URA.RU.

«Понимаю, ему тяжело было. У самого дети были несовершеннолетними. Если смогут [простить], конечно. <…> Со мной этот случай останется до конца жизни. Мне с этим жить», — сказал Куклин.

Инцидент произошел 14 февраля возле цветочного магазина на улице Куйбышева. Отец оставил девочку в машине. Позже к ней подошел Куклин и вытащил из авто. Он повел ее по улице. Через несколько часов они оказались дома у Олега. Его жена Ольга отказалась пустить ребенка в квартиру. Та осталась в подъезде на ночь.

15 февраля девочка пришла в близлежащую аптеку и попросила о помощи. Куклина задержали отправили под стражу на два месяца. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.

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Екатеринбуржец Олег Куклин, арестованный по обвинению в похищении 15-летней глухонемой девочки, попросил прощения у ее родных. Заявление он сделал в Октябрьском райсуде, передает корреспондент URA.RU. «Понимаю, ему тяжело было. У самого дети были несовершеннолетними. Если смогут [простить], конечно. <…> Со мной этот случай останется до конца жизни. Мне с этим жить», — сказал Куклин. Инцидент произошел 14 февраля возле цветочного магазина на улице Куйбышева. Отец оставил девочку в машине. Позже к ней подошел Куклин и вытащил из авто. Он повел ее по улице. Через несколько часов они оказались дома у Олега. Его жена Ольга отказалась пустить ребенка в квартиру. Та осталась в подъезде на ночь. 15 февраля девочка пришла в близлежащую аптеку и попросила о помощи. Куклина задержали отправили под стражу на два месяца. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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