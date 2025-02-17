«Мне с этим жить»: екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, обратился к ее отцу

Екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, попросил прощения у родных

17 февраля 2025 в 16:08 Размер текста - 17 +

Куклин сожалеет о своем поступке Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку Екатеринбуржец Олег Куклин, арестованный по обвинению в похищении 15-летней глухонемой девочки, попросил прощения у ее родных. Заявление он сделал в Октябрьском райсуде, передает корреспондент URA.RU. «Понимаю, ему тяжело было. У самого дети были несовершеннолетними. Если смогут [простить], конечно. <…> Со мной этот случай останется до конца жизни. Мне с этим жить», — сказал Куклин. Инцидент произошел 14 февраля возле цветочного магазина на улице Куйбышева. Отец оставил девочку в машине. Позже к ней подошел Куклин и вытащил из авто. Он повел ее по улице. Через несколько часов они оказались дома у Олега. Его жена Ольга отказалась пустить ребенка в квартиру. Та осталась в подъезде на ночь. 15 февраля девочка пришла в близлежащую аптеку и попросила о помощи. Куклина задержали отправили под стражу на два месяца. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Олег Куклин, арестованный по обвинению в похищении 15-летней глухонемой девочки, попросил прощения у ее родных. Заявление он сделал в Октябрьском райсуде, передает корреспондент URA.RU. «Понимаю, ему тяжело было. У самого дети были несовершеннолетними. Если смогут [простить], конечно. <…> Со мной этот случай останется до конца жизни. Мне с этим жить», — сказал Куклин. Инцидент произошел 14 февраля возле цветочного магазина на улице Куйбышева. Отец оставил девочку в машине. Позже к ней подошел Куклин и вытащил из авто. Он повел ее по улице. Через несколько часов они оказались дома у Олега. Его жена Ольга отказалась пустить ребенка в квартиру. Та осталась в подъезде на ночь. 15 февраля девочка пришла в близлежащую аптеку и попросила о помощи. Куклина задержали отправили под стражу на два месяца. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.