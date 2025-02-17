В Екатеринбурге подскочила стоимость «квадрата» в новостройках

В Екатеринбурге цена квадратного метра в новостройках достигла 160 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В январе 2025 года стартовали продажи более 91 тысяч «квадратов» жилья
В январе 2025 года стартовали продажи более 91 тысяч «квадратов» жилья Фото:

В январе 2025 года стоимость одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла 160 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф».

«Средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости в январе 2025 года достигла отметки 160 тысяч рублей», — говорится в аналитике. По сравнению с декабрем 2024 года прирост составил 0,6%. 

Годом ранее, в январе, один «квадрат» стоил 143,8 тысяч рублей. За год динамика роста цены составила 11,45%. В январе 2025 года, по данным сервиса, на рынке новостроек запустились продажи 91,5 тысяч квадратных метров жилья. 

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В январе 2025 года стоимость одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла 160 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф». «Средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости в январе 2025 года достигла отметки 160 тысяч рублей», — говорится в аналитике. По сравнению с декабрем 2024 года прирост составил 0,6%.  Годом ранее, в январе, один «квадрат» стоил 143,8 тысяч рублей. За год динамика роста цены составила 11,45%. В январе 2025 года, по данным сервиса, на рынке новостроек запустились продажи 91,5 тысяч квадратных метров жилья. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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