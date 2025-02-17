Екатеринбурженка из ревности выгнала глухонемую девочку, которую похитил ее муж. Видео

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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
Олега Куклина арестовали на два месяца Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

Жена екатеринбуржца Олега Куклина, которого арестовали по обвинению в похищении 15-летней глухонемой школьницы, не пустила ребенка в дом, потому что якобы приревновала мужа к ней. Об этом URA.RU заявил Куклин во время избрания меры пресечения в Октябрьском райсуде.

«Не так все поняла, приревновала меня. Я потом с женой поговорил. Спустился, но [ребенка] уже нигде не было», — признался Куклин.

Похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Отец девочки ушел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. После этого пьяный Куклин подошел и вытащил глухонемую из салона авто. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. 15 февраля ребенка нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Куклин заявил, что не помнит, зачем совершил это. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Жена екатеринбуржца Олега Куклина, которого арестовали по обвинению в похищении 15-летней глухонемой школьницы, не пустила ребенка в дом, потому что якобы приревновала мужа к ней. Об этом URA.RU заявил Куклин во время избрания меры пресечения в Октябрьском райсуде. «Не так все поняла, приревновала меня. Я потом с женой поговорил. Спустился, но [ребенка] уже нигде не было», — признался Куклин. Похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Отец девочки ушел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. После этого пьяный Куклин подошел и вытащил глухонемую из салона авто. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. 15 февраля ребенка нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Куклин заявил, что не помнит, зачем совершил это. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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