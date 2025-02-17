В Минпромторге назвали неактуальной задачу возвращать западные бренды в РФ

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Западные компании со временем будут полностью заменены отечественными производителями, заявили в Минпромторге РФ
Западные компании со временем будут полностью заменены отечественными производителями, заявили в Минпромторге РФ Фото:

Задача возвращения западных брендов на российский рынок неактуальна. Такое заявление сделали в Минпромторге РФ.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», — передает сообщение Минпромторга РИА Новости. Там добавили, что ушедшие западные компании будут заменены российскими производителями, а оставшиеся бренды с Запада продолжают работать.

Также в министерстве подчеркнули, что ни один западный бренд не был «изгнан» из России. Поддержка же российских национальных брендов, в том числе через законопроект «о российской полке», будет продолжена, заключили в Минпромторге.

В 2025 году в Россию могут вернуться около 350 западных брендов, что приведет к росту рынка маркетинговых услуг и расходов на него, сообщил директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов. По словам политолога Вадима Сипрова, западные бренды могут вернуться в Россию до конца года, передает 360.ru.

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Задача возвращения западных брендов на российский рынок неактуальна. Такое заявление сделали в Минпромторге РФ. «Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», — передает сообщение Минпромторга РИА Новости. Там добавили, что ушедшие западные компании будут заменены российскими производителями, а оставшиеся бренды с Запада продолжают работать. Также в министерстве подчеркнули, что ни один западный бренд не был «изгнан» из России. Поддержка же российских национальных брендов, в том числе через законопроект «о российской полке», будет продолжена, заключили в Минпромторге. В 2025 году в Россию могут вернуться около 350 западных брендов, что приведет к росту рынка маркетинговых услуг и расходов на него, сообщил директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов. По словам политолога Вадима Сипрова, западные бренды могут вернуться в Россию до конца года, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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