В Минпромторге назвали неактуальной задачу возвращать западные бренды в РФ

Задача возвращения западных брендов на российский рынок неактуальна. Такое заявление сделали в Минпромторге РФ.
«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», — передает сообщение Минпромторга РИА Новости. Там добавили, что ушедшие западные компании будут заменены российскими производителями, а оставшиеся бренды с Запада продолжают работать.
Также в министерстве подчеркнули, что ни один западный бренд не был «изгнан» из России. Поддержка же российских национальных брендов, в том числе через законопроект «о российской полке», будет продолжена, заключили в Минпромторге.
В 2025 году в Россию могут вернуться около 350 западных брендов, что приведет к росту рынка маркетинговых услуг и расходов на него, сообщил директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов. По словам политолога Вадима Сипрова, западные бренды могут вернуться в Россию до конца года, передает 360.ru.
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