Kokoc Group: сотни ушедших иностранных брендов могут вернуться в Россию

В 2025 году в Россию могут вернуться порядка 350 западных брендов, в связи с этим ожидается рост рынка маркетинговых услуг и расходов на это. Об этом сообщил директор по стратегии рекламной группы Kokoc Group Роман Казыханов.
«Мы ожидаем роста маркетинговых расходов и в целом рынка маркетинговых услуг в России в 2025 году. Большинство брендов, ушедших с рынка в 2022 году, были самыми большими в своих категориях, лидируя по всем параметрам — именно они задавали тон в категории, доминировали в умах и на полках», — заявил Казыханов для «Газета.Ru». В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году в Россию могут вернуться 350 компаний.
К концу четвертого квартала 2024 года на российский рынок вернулись 235 компаний, среди которых был и автомобильный бренд Ssang Yong. Кроме того, заявки на вход в российский рынок подали 13 новых иностранных брендов.
Несмотря на длительное отсутствие больших зарубежных брендов в российском медиапространстве, они продолжают сохранять свое влияние на потребителей. Исследования, проведенные международной консалтинговой компанией Bain & Company, указывают на то, что потребительские базы крупных брендов поддерживаются за счет нечасто совершающих покупки клиентов, которые обеспечивают основной объем продаж в своих категориях.
Помимо прочего, эксперты из Kokoc Group отмечают, что некоторые крупные бренды могут столкнуться с серьезными трудностями при возвращении на российский рынок. Особенно это касается производителей товаров повседневного спроса. Как отмечает Роман Казыханов, у таких брендов обычно больше общих потребителей по сравнению с другими марками в этой категории. Из-за частого использования товаров этой категории потребители регулярно видят новые бренды на полках магазинов, что способствует замещению старых брендов новыми в их потребительских предпочтениях.
Ранее сообщалось, что в РФ может вернуться японская компания по производству одежды UNIQLO. Однако официальные представители компании не делали никаких заявлений. Так, бывшие сотрудники розничных магазинов UNIQLO получили предложение от прежнего руководителя о возможности возвращения на работу в компанию. Сообщение было разослано в общий чат, однако оно не содержало конкретных деталей об условиях трудоустройства или сроках.
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