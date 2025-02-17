В Кургане обещают морозы до -30 градусов

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В Курган придут морозы до -30 градусов
В Курган придут морозы до -30 градусов Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане и области 20 февраля ожидается похолодание до -30 градусов. Морозы обещают в ночное время. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды в Курганской области на 20 февраля. Температура ночью -20,-25 градусов, местами до -30 градусов. Днем: -9,-14 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. 

Ночная температура 19 февраля достигнет отметки в -28 градусов. Днем ожидается до -14 градусов. В этот и следующий день ветер будет неустойчивым и слабым. Осадков не ожидается, отмечают синоптики.

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В Кургане и области 20 февраля ожидается похолодание до -30 градусов. Морозы обещают в ночное время. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды в Курганской области на 20 февраля. Температура ночью -20,-25 градусов, местами до -30 градусов. Днем: -9,-14 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.  Ночная температура 19 февраля достигнет отметки в -28 градусов. Днем ожидается до -14 градусов. В этот и следующий день ветер будет неустойчивым и слабым. Осадков не ожидается, отмечают синоптики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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