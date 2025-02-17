В Кургане обещают морозы до -30 градусов

В Курган придут морозы до -30 градусов
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Кургане и области 20 февраля ожидается похолодание до -30 градусов. Морозы обещают в ночное время. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды в Курганской области на 20 февраля. Температура ночью -20,-25 градусов, местами до -30 градусов. Днем: -9,-14 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
Ночная температура 19 февраля достигнет отметки в -28 градусов. Днем ожидается до -14 градусов. В этот и следующий день ветер будет неустойчивым и слабым. Осадков не ожидается, отмечают синоптики.
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