В Магнитогорске пьяный пенсионер ударил фельдшера скорой

17 февраля 2025 в 17:38 Размер текста - 17 +

Пациент ударил фельдшера по голове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения 16 февраля напал на 37-летнюю женщину-фельдшера. Он ударил ее по голове. «Сел и ни с того ни с сего напал, своей здоровенной рукой зарядил ей в висок. Она через салон пролетела, она 50 килограммов девчонка!», — цитирует слова коллеги фельдшера сайт «74.ру». По словам очевидцев, они спасали мужчину, лежащего на улице, от возможного обморожения. После нападения на фельдшера другие медики едва сумели скрутить буйного пациента. Его передали полиции, но там пенсионер продолжил буянить. У фельдшера диагностировали сотрясение головного мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения 16 февраля напал на 37-летнюю женщину-фельдшера. Он ударил ее по голове. «Сел и ни с того ни с сего напал, своей здоровенной рукой зарядил ей в висок. Она через салон пролетела, она 50 килограммов девчонка!», — цитирует слова коллеги фельдшера сайт «74.ру». По словам очевидцев, они спасали мужчину, лежащего на улице, от возможного обморожения. После нападения на фельдшера другие медики едва сумели скрутить буйного пациента. Его передали полиции, но там пенсионер продолжил буянить. У фельдшера диагностировали сотрясение головного мозга.