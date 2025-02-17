Украина нашла себе нового экономического партнера

Украина подписала с ОАЭ соглашение об экономическом партнерстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение с ОАЭ освобождает 97% украинского экспорта от таможенных сборов
Соглашение с ОАЭ освобождает 97% украинского экспорта от таможенных сборов Фото:

Украина подписала новое соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. 

«Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о всеобъемлющем экономическом партнерстве», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По данным WAM, целью соглашения является развитие беспошлинной торговли. Договор предусматривает освобождение от таможенных сборов для 99% товаров, импортируемых из Эмиратов, и 97% для украинского экспорта.

Ожидается, что к 2031 году это приведет к увеличению ВВП ОАЭ на 369 миллионов долларов и украинской экономики на 874 миллиона долларов. Договор охватывает сотрудничество в таких сферах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, космические технологии и IT. Товарооборот между странами в 2024 году составил 372,4 миллиона долларов, заключили в агентстве.

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Украина подписала новое соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.  «Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о всеобъемлющем экономическом партнерстве», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По данным WAM, целью соглашения является развитие беспошлинной торговли. Договор предусматривает освобождение от таможенных сборов для 99% товаров, импортируемых из Эмиратов, и 97% для украинского экспорта. Ожидается, что к 2031 году это приведет к увеличению ВВП ОАЭ на 369 миллионов долларов и украинской экономики на 874 миллиона долларов. Договор охватывает сотрудничество в таких сферах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, космические технологии и IT. Товарооборот между странами в 2024 году составил 372,4 миллиона долларов, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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