Украина нашла себе нового экономического партнера

Украина подписала новое соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.
«Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о всеобъемлющем экономическом партнерстве», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По данным WAM, целью соглашения является развитие беспошлинной торговли. Договор предусматривает освобождение от таможенных сборов для 99% товаров, импортируемых из Эмиратов, и 97% для украинского экспорта.
Ожидается, что к 2031 году это приведет к увеличению ВВП ОАЭ на 369 миллионов долларов и украинской экономики на 874 миллиона долларов. Договор охватывает сотрудничество в таких сферах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, космические технологии и IT. Товарооборот между странами в 2024 году составил 372,4 миллиона долларов, заключили в агентстве.
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