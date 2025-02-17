Семья раненного на СВО челябинца получила помощь от депутата Госдумы. Фото

Яна Лантратова лично привезла кровать для дочери челябинца-фронтовика
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна в семье Берга Дмитрия. Челябинск
Депутат Яна Лантратова приехала в гости к челябинцу-мобилизованному с подарками Фото:

Детскую кровать с ортопедическими матрасом и подушкой вручила семья мобилизованного из Челябинска. Подарок вручила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU.

Дмитрия, отца двух детей пяти и семи лет, мобилизовали в октябре 2022 года. На фронте он получил минно-взрывное ранение, ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Сейчас челябинец готовится к прохождению реабилитации и обдумывает варианты последующего трудоустройства.

Денег у семейной пары (супруга Дмитрия работает воспитателем в детском саду) немного. Благодаря парламентарию у дочери бойца, которая выросла из своей детской кроватки, появилась новая. Причем вместе со всем необходимым для ее обустройства.

Лантратова Яна в семье Берга Дмитрия. Челябинск
Яна Лантратова лично привезла подарки семье бойца
Фото:
Лантратова Яна в семье Берга Дмитрия. Челябинск
Жена и дети ждали Дмитрия с октября 2022 года
Фото:
Лантратова Яна в семье Берга Дмитрия. Челябинск
Теперь у девочки появилась роскошная кровать
Фото:

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Детскую кровать с ортопедическими матрасом и подушкой вручила семья мобилизованного из Челябинска. Подарок вручила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Дмитрия, отца двух детей пяти и семи лет, мобилизовали в октябре 2022 года. На фронте он получил минно-взрывное ранение, ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Сейчас челябинец готовится к прохождению реабилитации и обдумывает варианты последующего трудоустройства. Денег у семейной пары (супруга Дмитрия работает воспитателем в детском саду) немного. Благодаря парламентарию у дочери бойца, которая выросла из своей детской кроватки, появилась новая. Причем вместе со всем необходимым для ее обустройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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