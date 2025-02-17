Детскую кровать с ортопедическими матрасом и подушкой вручила семья мобилизованного из Челябинска. Подарок вручила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU.
Дмитрия, отца двух детей пяти и семи лет, мобилизовали в октябре 2022 года. На фронте он получил минно-взрывное ранение, ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Сейчас челябинец готовится к прохождению реабилитации и обдумывает варианты последующего трудоустройства.
Денег у семейной пары (супруга Дмитрия работает воспитателем в детском саду) немного. Благодаря парламентарию у дочери бойца, которая выросла из своей детской кроватки, появилась новая. Причем вместе со всем необходимым для ее обустройства.
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Детскую кровать с ортопедическими матрасом и подушкой вручила семья мобилизованного из Челябинска. Подарок вручила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Дмитрия, отца двух детей пяти и семи лет, мобилизовали в октябре 2022 года. На фронте он получил минно-взрывное ранение, ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Сейчас челябинец готовится к прохождению реабилитации и обдумывает варианты последующего трудоустройства. Денег у семейной пары (супруга Дмитрия работает воспитателем в детском саду) немного. Благодаря парламентарию у дочери бойца, которая выросла из своей детской кроватки, появилась новая. Причем вместе со всем необходимым для ее обустройства.