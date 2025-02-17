Квартиры в новостройках стали вдвое чаще интересовать челябинцев. Инфографика

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В Челябинске спрос на новостройки вырос на 41%
В Челябинске спрос на новостройки вырос на 41% Фото:

В Челябинске в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 спрос на новые квартиры в новостройках вырос на 41%. Об этом сообщается на сайте «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в начале 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года интерес к новостройкам увеличился на 41%. Заметнее всего спрос вырос на однокомнатные (+30%), двухкомнатные (+45%), трехкомнатные квартиры (+41%) и студии (+37%)», — отметили в пресс-службе.

При этом за год число квартир, выставленных на продажу в новостройках, выросло на 52%. Больше всего увеличилось число предложений о продаже двухкомнатных и однокомнатных квартир. Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, интерес к первичному жилью на рынке новостроек существенно вырос за последние шесть месяцев. Притом, что челябинцы на данный момент интересуются новостройками меньше, чем в тот период, когда была доступна льготная ипотека, спрос и предложение сегодня приближены к равновесию, а цены остаются стабильными.

В Челябинске новые однокомнатные квартиры стали стоить 5,2 миллиона рублей за объект
В Челябинске новые однокомнатные квартиры стали стоить 5,2 миллиона рублей за объект
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В Челябинске в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 спрос на новые квартиры в новостройках вырос на 41%. Об этом сообщается на сайте «Авито Недвижимость». «В Челябинске в начале 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года интерес к новостройкам увеличился на 41%. Заметнее всего спрос вырос на однокомнатные (+30%), двухкомнатные (+45%), трехкомнатные квартиры (+41%) и студии (+37%)», — отметили в пресс-службе. При этом за год число квартир, выставленных на продажу в новостройках, выросло на 52%. Больше всего увеличилось число предложений о продаже двухкомнатных и однокомнатных квартир. Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, интерес к первичному жилью на рынке новостроек существенно вырос за последние шесть месяцев. Притом, что челябинцы на данный момент интересуются новостройками меньше, чем в тот период, когда была доступна льготная ипотека, спрос и предложение сегодня приближены к равновесию, а цены остаются стабильными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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