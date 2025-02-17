Сильнейшая женщина России из Магнитогорска пришла на шоу «Богатырские игры»

Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Зайцева, признанная самой сильной женщиной России, появится в эфире шоу «Богатырские игры» на телеканале «СТС». Как сообщили в пресс-службе канала, в качестве соведущего шоу выступает челябинец Дмитрий Масленников.
«Жительница Магнитогорска приняла участие в шоу „Богатырские игры“. Выпуск можно посмотреть в эфире телеканала 9 марта», — сообщили на «СТС».
Женщина отпраздновала свой день рождения на съемках выпуска. По ходу шоу команды, в которые распределят 100 героев от 18 до 70 лет, будут участвовать в турнирах. Среди эстафет планки, толкание стен, богатырские скалки и прохождение препятствий. Лучшему участнику обещают титул «Богатырь всея Руси» и десять миллионов рублей.
Ранее Зайцева в эфире шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» перекинула через себя 15 парней. Она за полторы минуты подняла ассистентов общим весом 831 килограмм.
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