Сильнейшая женщина России из Магнитогорска пришла на шоу «Богатырские игры»

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Екатерина Зайцева появится в эфире СТС 9 марта
Екатерина Зайцева появится в эфире СТС 9 марта Фото:

Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Зайцева, признанная самой сильной женщиной России, появится в эфире шоу «Богатырские игры» на телеканале «СТС». Как сообщили в пресс-службе канала, в качестве соведущего шоу выступает челябинец Дмитрий Масленников.

«Жительница Магнитогорска приняла участие в шоу „Богатырские игры“. Выпуск можно посмотреть в эфире телеканала 9 марта», — сообщили на «СТС».

Женщина отпраздновала свой день рождения на съемках выпуска. По ходу шоу команды, в которые распределят 100 героев от 18 до 70 лет, будут участвовать в турнирах. Среди эстафет планки, толкание стен, богатырские скалки и прохождение препятствий. Лучшему участнику обещают титул «Богатырь всея Руси» и десять миллионов рублей.

Ранее Зайцева в эфире шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» перекинула через себя 15 парней. Она за полторы минуты подняла ассистентов общим весом 831 килограмм.

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Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Зайцева, признанная самой сильной женщиной России, появится в эфире шоу «Богатырские игры» на телеканале «СТС». Как сообщили в пресс-службе канала, в качестве соведущего шоу выступает челябинец Дмитрий Масленников. «Жительница Магнитогорска приняла участие в шоу „Богатырские игры“. Выпуск можно посмотреть в эфире телеканала 9 марта», — сообщили на «СТС». Женщина отпраздновала свой день рождения на съемках выпуска. По ходу шоу команды, в которые распределят 100 героев от 18 до 70 лет, будут участвовать в турнирах. Среди эстафет планки, толкание стен, богатырские скалки и прохождение препятствий. Лучшему участнику обещают титул «Богатырь всея Руси» и десять миллионов рублей. Ранее Зайцева в эфире шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» перекинула через себя 15 парней. Она за полторы минуты подняла ассистентов общим весом 831 килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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