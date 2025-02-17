В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины

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Мужчина смог проплыть 40 метров по течению Невы, после чего исчез под водой
Мужчина смог проплыть 40 метров по течению Невы, после чего исчез под водой Фото:

В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины. Об этом пишет «Mash на Мойке».

«Тело мужчины поднимают из Невы на Синопской набережной — предварительно, погибший спустился по ступенькам и оказался в реке», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Согласно словам очевидцев, мужчина смог проплыть примерно 40 метров по течению Невы, после чего неожиданно исчез под водой. Спасатели быстро прибыли на место происшествия.

На данный момент причины и обстоятельства падения мужчины в реку остаются неясными. Тело достают из воды спасатели.

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В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины. Об этом пишет «Mash на Мойке». «Тело мужчины поднимают из Невы на Синопской набережной — предварительно, погибший спустился по ступенькам и оказался в реке», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Согласно словам очевидцев, мужчина смог проплыть примерно 40 метров по течению Невы, после чего неожиданно исчез под водой. Спасатели быстро прибыли на место происшествия. На данный момент причины и обстоятельства падения мужчины в реку остаются неясными. Тело достают из воды спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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