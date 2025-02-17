В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины. Об этом пишет «Mash на Мойке».
«Тело мужчины поднимают из Невы на Синопской набережной — предварительно, погибший спустился по ступенькам и оказался в реке», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Согласно словам очевидцев, мужчина смог проплыть примерно 40 метров по течению Невы, после чего неожиданно исчез под водой. Спасатели быстро прибыли на место происшествия.
На данный момент причины и обстоятельства падения мужчины в реку остаются неясными. Тело достают из воды спасатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.