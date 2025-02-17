Пермский мэр, которого обвиняют в халатности, борется за власть

И.о. главы Косинского округа Светлана Захарченко в последний момент подала документы на участие в конкурсе по отбору мэра в территории. Источники URA.RU удивились такому развитию событий. Захарченко является фигурантом уголовного дела о халатности, и силовики выступали против ее кандидатуры.
«Еще утром 17 февраля все были уверены, что Захарченко не будет подавать документы. Формально мэром станет экс-глава Левичанского поселения Сергей Левенков. А Захарченко в статусе его зама фактически будет руководить всеми процессами. Но глава пошла ва-банк. По всей видимости, она уверена в оправдательном приговоре. Разумеется, при поддержке внутрипола», — говорят инсайдеры.
Всего на участие в конкурсе было подано шесть заявок. Кроме Захарченко и Левенкова, стать мэром Косинского округа хотят экс-начальник кочевской полиции Руслан Аблямитов, бывшие главы Чазевского поселения Иван Батуев и Илья Никонов (последний сейчас депутат в Косе), а также учительница Ольга Гойнова. «Никонов точно всем говорил в Косе, что ездил в администрацию губернатора и вел переговоры. Левенков тоже позиционирует себя как согласованный кандидат», — говорят собеседники.
URA.RUнаправило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Первый конкурс по отбору главы Косы был сорван. На него поступила только одна заявка. Светлана Захарченко документы тогда не подавала. Она является фигурантом уголовного дела о халатности при закупке жилья для детей-сирот. Кудымкарский суд признал ее виновной летом 2023 года, но апелляция отменила приговор. Прокуратура вышла в суд повторно спустя несколько месяцев. Судя по картотеке суда, с марта идет повторная судебная строительная техническая экспертиза по ходатайству Захарченко.
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