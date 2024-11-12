Силовики мешают пермским властям назначить главу Косинского округа

И.о . главы Косинского округа Светлана Захарченко рискует не пройти согласование для участия в конкурсе по отбору мэра территории. Источники URA.RU в политэлитах Прикамья говорят, что против нее выступают силовики. Сейчас внутрипол, намеренный поддержать Захарченко, пытается решить эту проблему.
«К Захарченко есть очень много вопросов у силовиков. Если край не сможет договориться и будет продавливать ее кандидатуру, то в ход могут пойти какие-то эпизоды, пока находящиеся в разработке. Краевые власти Захарченко устраивает, она способна объединить Косинский и Кочевский округ в перспективе двух лет. А это одна из основных задач», — говорит инсайдер.
Летом 2023 года Светлану Захарченко признали виновной в халатности при покупке четырех квартир для детей-сирот. Она возглавляла специальную комиссию, занимавшуюся приемкой этих квартир. В составе комиссии не было специалистов, которые были бы способны выявить нарушения при строительстве домой. Захарченко знала об этом. В результате ее действий бюджету был причинен ущерб в 6 млн рублей. Кудымкарской городской суд приговорил ее к штрафу в 50 тысяч рублей, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Пермский краевой суд спустя пару месяцев оправдал Захарченко. Сейчас дело рассматривается в Кудымкарском городском суде повторно. По по ходатайству Захарченко назначена повторная судебная строительная техническая экспертиза.
Если согласовать кандидатуру Захарченко с силовиками не удастся, то альтернативным кандидатом может стать бывший начальник полиции Кочевского округа Рустам Аблямитов. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. До лета 2024 года Светлана Захарченко работала замглавы Косинского округа по вопросам экономики и инфраструктуры. После ухода в отставку бывшего мэра Эдуарда Засухина, она стала и.о . главы территории.
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