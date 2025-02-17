В ЯНАО спасатели вытащили из горящей деревяшки мужчину. Видео

В Салехарде из горящего дома эвакуировали 35 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде горит деревяшка
В Салехарде горит деревяшка Фото:

Спасатели вытащили из горящего дома маломобильного жителя. Всего из горящего дома на Патрикеева, 13 эвакуировали 35 человек, об этом сообщили в окружном Управлении МЧС и в прокуратуре.

«Пожарные спасли маломобильного мужчину, также часть жильцов были эвакуированы. На месте происшествия для обогрева находится автобус от Администрации города», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Прокуратура округа сообщила, что из дома эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей.

Жильцов планируется разместить в одной из гостиниц города. Дом был признан аварийным в 2020 году, из 22 квартир на момент пожара расселены пять.

«Очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в квартире обнаружено тело собственника квартиры, еще один человек эвакуирован, в тяжелом состоянии доставлен в окружную больницу», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Также временно отключили электричество на улицах Патрикеева, Игарская, Павлова. Ранее URA.RU сообщало, что деревяшка на Патрикеева, 13 загорелась в 17:18 — в огне погиб мужчина. Тушение пожара продолжается. 

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Спасатели вытащили из горящего дома маломобильного жителя. Всего из горящего дома на Патрикеева, 13 эвакуировали 35 человек, об этом сообщили в окружном Управлении МЧС и в прокуратуре. «Пожарные спасли маломобильного мужчину, также часть жильцов были эвакуированы. На месте происшествия для обогрева находится автобус от Администрации города», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Прокуратура округа сообщила, что из дома эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей. Жильцов планируется разместить в одной из гостиниц города. Дом был признан аварийным в 2020 году, из 22 квартир на момент пожара расселены пять. «Очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в квартире обнаружено тело собственника квартиры, еще один человек эвакуирован, в тяжелом состоянии доставлен в окружную больницу», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Также временно отключили электричество на улицах Патрикеева, Игарская, Павлова. Ранее URA.RU сообщало, что деревяшка на Патрикеева, 13 загорелась в 17:18 — в огне погиб мужчина. Тушение пожара продолжается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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