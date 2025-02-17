«Единая Россия» приглашает граждан присоединиться к тренировкам с бойцами СВО

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«Единая Россия» запускает марафон совместных тренировок с титулованными спортсменами
«Единая Россия» запускает марафон совместных тренировок с титулованными спортсменами Фото:

«Единая Россия» приглашает россиян поучаствовать в марафоне «Сила России», который стартует 20 февраля и продлится до 3 сентября. В рамках марафона пройдут тренировки с бойцами СВО и олимпийскими чемпионами. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«В тренировках принимают участие дети, взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью. Присоединяются к занятиям и наши бойцы спецоперации. В этом году планируем привлекать их, их семьи и близких как можно чаще, ведь спорт — это еще и отличный способ реабилитации. А для посетителей тренировок — возможность пообщаться с героями лично. Приглашаем всех присоединиться к марафону», — приводит слова Якушева пресс-служба «Единой России» в telegram-канале. 

Герой России, многократный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин добавил, что марафон предлагает тренировочные сессии, матчи и мастер-классы. Владимир Якушев и председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко также подчеркнули важность проекта для вдохновения и поддержки людей, преодолевающих жизненные трудности. 

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«Единая Россия» приглашает россиян поучаствовать в марафоне «Сила России», который стартует 20 февраля и продлится до 3 сентября. В рамках марафона пройдут тренировки с бойцами СВО и олимпийскими чемпионами. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев. «В тренировках принимают участие дети, взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью. Присоединяются к занятиям и наши бойцы спецоперации. В этом году планируем привлекать их, их семьи и близких как можно чаще, ведь спорт — это еще и отличный способ реабилитации. А для посетителей тренировок — возможность пообщаться с героями лично. Приглашаем всех присоединиться к марафону», — приводит слова Якушева пресс-служба «Единой России» в telegram-канале.  Герой России, многократный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин добавил, что марафон предлагает тренировочные сессии, матчи и мастер-классы. Владимир Якушев и председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко также подчеркнули важность проекта для вдохновения и поддержки людей, преодолевающих жизненные трудности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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