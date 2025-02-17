В горящем доме в ЯНАО пострадало трое человек

Двое мужчин и женщина пострадали от огня на Петрякова, 13 в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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В огне пострадали трое, один погибший
В огне пострадали трое, один погибший Фото:

Число пострадавших в горящем доме на Патрикеева, 13 в Салехарде (ЯНАО) увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в окружном МЧС.

«По уточненной информации на пожаре пострадало три человека: двое мужчин и женщина. В 20:11 пожар был локализован на площади 240 квадратных метров», — сообщили в МЧС ЯНАО. На место пожара выехал прокурор Салехарда Евгений Губкин.

Корреспондент URA.RU отправил запрос по состоянию пострадавших в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в пожаре погиб мужчина. По факту гибели прокуратура проводит проверку. Всего из горящего дома на Патрикеева, 13 эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей, а также маломобильного мужчину — он госпитализирован в окружную больницу в тяжелом состоянии. По просьбе спасателей временно обесточили три улицы: Патрикеева, Игарская, Павлова.

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Число пострадавших в горящем доме на Патрикеева, 13 в Салехарде (ЯНАО) увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в окружном МЧС. «По уточненной информации на пожаре пострадало три человека: двое мужчин и женщина. В 20:11 пожар был локализован на площади 240 квадратных метров», — сообщили в МЧС ЯНАО. На место пожара выехал прокурор Салехарда Евгений Губкин. Корреспондент URA.RU отправил запрос по состоянию пострадавших в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в пожаре погиб мужчина. По факту гибели прокуратура проводит проверку. Всего из горящего дома на Патрикеева, 13 эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей, а также маломобильного мужчину — он госпитализирован в окружную больницу в тяжелом состоянии. По просьбе спасателей временно обесточили три улицы: Патрикеева, Игарская, Павлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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