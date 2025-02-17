В зоне СВО погиб комвзвода мотострелкового отделения из Прикамья Михаил Казанцев

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Прощание с бойцом пройдет 18 февраля
Прощание с бойцом пройдет 18 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб командир взвода мотострелков из Пермского края Михаил Казанцев. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа.

«В ходе СВО 22 ноября 2024 года погиб Михаил Казанцев. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 18 февраля в деревне Шумиха. Церемонию проведут в 10:00 в местном доме досуга, гражданская панихида намечена на 11:00.

Капитан Казанев погиб при исполнении боевой задачи
Капитан Казанев погиб при исполнении боевой задачи
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб командир взвода мотострелков из Пермского края Михаил Казанцев. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа. «В ходе СВО 22 ноября 2024 года погиб Михаил Казанцев. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 18 февраля в деревне Шумиха. Церемонию проведут в 10:00 в местном доме досуга, гражданская панихида намечена на 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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