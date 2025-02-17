В Госдуме хотят обязать мигрантов проходить медкомиссию раз в год

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Яровая отметила трудности с выдворением людей с опасными болезнями
Яровая отметила трудности с выдворением людей с опасными болезнями Фото:

Комиссия Госдумы по миграционной политике предлагает обязать мигрантов проходить медицинскую комиссию раз в год. Об этом рассказала глава комиссии, вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая.

«Мы предлагаем на уровне закона установить обязанность повторного прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования по истечении года», — передает слова Яровой «Дума ТВ». Она добавила, что целью является улучшение контроля за пребыванием мигрантов и их выдворением.

Яровая отметила важность создания межведомственного учета для информирования органов внутренних дел и подчеркнула необходимость оформления результатов медицинского освидетельствования в форме электронных документов для персонализации ответственности. Также Яровая обратила внимание на сложности с выдворением лиц с опасными заболеваниями.

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Комиссия Госдумы по миграционной политике предлагает обязать мигрантов проходить медицинскую комиссию раз в год. Об этом рассказала глава комиссии, вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая. «Мы предлагаем на уровне закона установить обязанность повторного прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования по истечении года», — передает слова Яровой «Дума ТВ». Она добавила, что целью является улучшение контроля за пребыванием мигрантов и их выдворением. Яровая отметила важность создания межведомственного учета для информирования органов внутренних дел и подчеркнула необходимость оформления результатов медицинского освидетельствования в форме электронных документов для персонализации ответственности. Также Яровая обратила внимание на сложности с выдворением лиц с опасными заболеваниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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