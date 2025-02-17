Силовики ХМАО отказали в возбуждении дела пострадавшему от онлайн-университета

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции сообщили, что вопрос сургутянина относится к гражданскому производству
В полиции сообщили, что вопрос сургутянина относится к гражданскому производству Фото:

Полиция Сургута отказала в возбуждении уголовного дела Дмитрию, который остался с кредитом из-за онлайн-университета Urban. На югорчанина навесили долг в 150 тысяч рублей. Об этом пострадавший рассказал журналисту URA.RU.

«В возбуждении уголовного дела было отказано. Сказали обращаться в суд», — рассказал Дмитрий журналисту URA.RU. В полиции ХМАО не стали возбуждать уголовное дело, так как оно относится к гражданскому производству.

Ранее агентство рассказывало о сургутянине, который хотел получить профессию айтишника в онлайн-университете Urban. Но в итоге оказался должен банку 150 тысяч рублей.

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Полиция Сургута отказала в возбуждении уголовного дела Дмитрию, который остался с кредитом из-за онлайн-университета Urban. На югорчанина навесили долг в 150 тысяч рублей. Об этом пострадавший рассказал журналисту URA.RU. «В возбуждении уголовного дела было отказано. Сказали обращаться в суд», — рассказал Дмитрий журналисту URA.RU. В полиции ХМАО не стали возбуждать уголовное дело, так как оно относится к гражданскому производству. Ранее агентство рассказывало о сургутянине, который хотел получить профессию айтишника в онлайн-университете Urban. Но в итоге оказался должен банку 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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