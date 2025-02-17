Силовики ХМАО отказали в возбуждении дела пострадавшему от онлайн-университета

Полиция Сургута отказала в возбуждении уголовного дела Дмитрию, который остался с кредитом из-за онлайн-университета Urban. На югорчанина навесили долг в 150 тысяч рублей. Об этом пострадавший рассказал журналисту URA.RU.
«В возбуждении уголовного дела было отказано. Сказали обращаться в суд», — рассказал Дмитрий журналисту URA.RU. В полиции ХМАО не стали возбуждать уголовное дело, так как оно относится к гражданскому производству.
Ранее агентство рассказывало о сургутянине, который хотел получить профессию айтишника в онлайн-университете Urban. Но в итоге оказался должен банку 150 тысяч рублей.
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