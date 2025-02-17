Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил своих заместителей кураторами городов и районов округа. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте.
«Родина главы региона — Урай — и Кондинский район отошли в подчинение к первому заму Алексею Забозлаеву, который начинал строить в этом городе свою карьеру. Политически неспокойный Нефтеюганск достался первому замгубернатору Павлу Тараканову, курирующему внупол (бонусом к нему идет Нефтеюганский район с мэром-отличницей Аллой Бочко). За стратегически важные Сургут и Сургутский район, где возводят мегапроекты властей Югры, будет отвечать куратор стройблока Азат Ислаев, к проблемному Нижневартовску присмотрится серый кардинал окружного кабмина Анатолий Уткин (ему же достался и соседний Нижневартовский район)», — сообщает инсайдер.
По словам источника, окружная столица и Ханты-Мансийский район оказались в ведении куратора соцблока Всеволода Кольцова, Нягань с ее особой экономической зоной и Октябрьским районом — у главы депэконома Сергея Афанасьева, Радужный — у зама по IT Павла Ципорина, родной Югорск и примыкающий Советский район достались заму по СВО Эдуарду Исакову, а Белоярский район и самый искрометный мэр-блогер Сергей Маненков оказались под крылом у главы депфина Веры Дюдиной.
Новички правительства тоже получили контроль над муниципалитетами. Куратору промблока Наталье Огородниковой достался Березовский район, финревизору Андрею Пилипчуку — Лангепас, заму по культуре, образованию и физкультуре Елене Майер — Когалым и Покачи, куратору ЖКХ Владимиру Кильтау — Мегион. Главе аппарата губернатора Ирине Чудовой повезло больше всех, ведь она будет курировать самый скандальный город ХМАО — Пыть-Ях.
Нововведение уже успели кулуарно оценить депутаты областной и окружной дум. «Когда у каждого муниципалитета есть свой куратор на уровне исполнительной власти, это повышает ответственность мэров. Так что теперь будут дополнительные рычаги для контроля за главами (и бюджетом) на более окружном уровне», — сходятся во мнении инсайдеры.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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