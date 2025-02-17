17 февраля 2025

Болельщики устроили скандал на матче «Северстали» против СКА

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Болельщики «Северстали» выкрикивали фразу: «СКА — позор российского хоккея».
Болельщики «Северстали» выкрикивали фразу: «СКА — позор российского хоккея». Фото:

Во время матча КХЛ против СКА болельщики «Северстали» скандировали фразу, критикующую петербургский клуб. Этот момент попал в телевизионную трансляцию.

«Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубом СКА болельщики „Северстали“ выкрикивали фразу. „СКА — позор российского хоккея“», — передает «Чемпионат.com».

СКА одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3 благодаря дублю Евгения Кузнецова, для которого это были первые голы с ноября 2024 года. Хоккеист долго не играл из-за травмы и оставался без голов в девяти матчах. После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третье место в Западной конференции, а «Северсталь» с 79 очками занимает шестую строчку.

Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Ак Барс» поддержал юного болельщика, задержанного за бросок кепки на лед после хет-трика Артема Галимова в матче против СКА. Клуб назвал такое применение правил несправедливым и выразил поддержку фанатам. «Ак Барс» передаст ребенку кепку и джерси с автографом игрока. 

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Во время матча КХЛ против СКА болельщики «Северстали» скандировали фразу, критикующую петербургский клуб. Этот момент попал в телевизионную трансляцию. «Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубом СКА болельщики „Северстали“ выкрикивали фразу. „СКА — позор российского хоккея“», — передает «Чемпионат.com». СКА одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3 благодаря дублю Евгения Кузнецова, для которого это были первые голы с ноября 2024 года. Хоккеист долго не играл из-за травмы и оставался без голов в девяти матчах. После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третье место в Западной конференции, а «Северсталь» с 79 очками занимает шестую строчку. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Ак Барс» поддержал юного болельщика, задержанного за бросок кепки на лед после хет-трика Артема Галимова в матче против СКА. Клуб назвал такое применение правил несправедливым и выразил поддержку фанатам. «Ак Барс» передаст ребенку кепку и джерси с автографом игрока. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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