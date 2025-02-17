Болельщики устроили скандал на матче «Северстали» против СКА

Во время матча КХЛ против СКА болельщики «Северстали» скандировали фразу, критикующую петербургский клуб. Этот момент попал в телевизионную трансляцию.
«Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубом СКА болельщики „Северстали“ выкрикивали фразу. „СКА — позор российского хоккея“», — передает «Чемпионат.com».
СКА одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3 благодаря дублю Евгения Кузнецова, для которого это были первые голы с ноября 2024 года. Хоккеист долго не играл из-за травмы и оставался без голов в девяти матчах. После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третье место в Западной конференции, а «Северсталь» с 79 очками занимает шестую строчку.
Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Ак Барс» поддержал юного болельщика, задержанного за бросок кепки на лед после хет-трика Артема Галимова в матче против СКА. Клуб назвал такое применение правил несправедливым и выразил поддержку фанатам. «Ак Барс» передаст ребенку кепку и джерси с автографом игрока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.