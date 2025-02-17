17 февраля 2025

Курганская область заняла 83-е место в России по обеспеченности населения врачами

Курганская область заняла 83-е место в России по количеству врачей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области дефицит врачей
В Курганской области дефицит врачей Фото:

В декабре 2024 года в Курганской области на 10 тысяч человек приходилось 27 врачей. Это 83-е место в России. Такие данные публикует Министерство здравоохранения Российской Федерации.

«В Курганской области в декабре 2024 года обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, составила 27,3 врачей на 10 тысяч человек», — говорится на сайте ЕМИСС. Самый высокий показатель был на Чукотке — 74,75 врача. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 68 врачей. Третье место заняла Камчатка (60,8). На последних строчках рейтинга оказались не только Курганская область, но и Псковская, а также Еврейская автономная область.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в январе 2025 года уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 55%. Это 52-е место среди всех субъектов в России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В декабре 2024 года в Курганской области на 10 тысяч человек приходилось 27 врачей. Это 83-е место в России. Такие данные публикует Министерство здравоохранения Российской Федерации. «В Курганской области в декабре 2024 года обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, составила 27,3 врачей на 10 тысяч человек», — говорится на сайте ЕМИСС. Самый высокий показатель был на Чукотке — 74,75 врача. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 68 врачей. Третье место заняла Камчатка (60,8). На последних строчках рейтинга оказались не только Курганская область, но и Псковская, а также Еврейская автономная область. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в январе 2025 года уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 55%. Это 52-е место среди всех субъектов в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...