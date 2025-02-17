Курганская область заняла 83-е место в России по обеспеченности населения врачами

В декабре 2024 года в Курганской области на 10 тысяч человек приходилось 27 врачей. Это 83-е место в России. Такие данные публикует Министерство здравоохранения Российской Федерации.
«В Курганской области в декабре 2024 года обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, составила 27,3 врачей на 10 тысяч человек», — говорится на сайте ЕМИСС. Самый высокий показатель был на Чукотке — 74,75 врача. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 68 врачей. Третье место заняла Камчатка (60,8). На последних строчках рейтинга оказались не только Курганская область, но и Псковская, а также Еврейская автономная область.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в январе 2025 года уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 55%. Это 52-е место среди всех субъектов в России.
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