17 февраля 2025

В Нижневартовске водитель пролетел на красный и сбил 73-летнюю пенсионерку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель проехал перекресток на большой скорости
Водитель проехал перекресток на большой скорости Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 17 февраля молодой водитель на пересечении улиц Интернациональная и Северная не остановился на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 73-летнюю женщину. Подробности в соцсети сообщила Госавтоинспекция города.

«В Нижневартовске пожилая женщина пострадала в ДТП. 17 февраля 2025 года около 16 часов 45 минут на перекрестке улиц Интернациональная и Северная 21-летний водитель, по предварительным данным, при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество и допустил наезд на 73-летнюю женщину», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Кадры с места ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Водитель двигался по дороге на большой скорости. Пострадавшую от удара отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 17 февраля молодой водитель на пересечении улиц Интернациональная и Северная не остановился на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 73-летнюю женщину. Подробности в соцсети сообщила Госавтоинспекция города. «В Нижневартовске пожилая женщина пострадала в ДТП. 17 февраля 2025 года около 16 часов 45 минут на перекрестке улиц Интернациональная и Северная 21-летний водитель, по предварительным данным, при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество и допустил наезд на 73-летнюю женщину», — сообщается в telegram-канале ведомства. Кадры с места ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Водитель двигался по дороге на большой скорости. Пострадавшую от удара отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы и была госпитализирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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