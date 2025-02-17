В Нижневартовске (ХМАО) вечером 17 февраля молодой водитель на пересечении улиц Интернациональная и Северная не остановился на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 73-летнюю женщину. Подробности в соцсети сообщила Госавтоинспекция города.
«В Нижневартовске пожилая женщина пострадала в ДТП. 17 февраля 2025 года около 16 часов 45 минут на перекрестке улиц Интернациональная и Северная 21-летний водитель, по предварительным данным, при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество и допустил наезд на 73-летнюю женщину», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Кадры с места ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Водитель двигался по дороге на большой скорости. Пострадавшую от удара отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы и была госпитализирована.
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