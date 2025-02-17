17 февраля 2025

Суд вернул земельный участок оператору Кунгурской ледяной пещеры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спорная территория располагается вблизи самого объекта
Спорная территория располагается вблизи самого объекта Фото:

Решение минимущества Прикамья о расторжении договора аренды участка возле Кунгурской ледяной пещеры признали незаконным. Требование оператора природного объекта (ООО «Сталагмит-Экскурс») удовлетворил Арбитражный суд Пермского края.

«Требование ООО „Сталагмит-Экскурс“ удовлетворено. Решение краевого минимущества (о спорном участке — примю URA.RU) признали незаконным», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». 

Землю выдали обществу в аренду на 10 лет для использования в рекреационных целях. После осмотра министерство посчитало — участок не используется по назначению.  О расторжении договора компанию «Сталагмит-Экскурс» уведомили 14 июня прошлого года.

По территории, ставшей предметом спора, проходит экскурсионная тропа, здесь расположен входной туннель в пещеру. По версии министерства, ООО нарушило условия договора аренды. На участке стоят несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство оператору не выдавали. Вынося решение, суд отметил, что расторжение соглашения между сторонами возможно только в судебном порядке, а сами объекты были построены задолго до заключения договора. Госорган собирается обжаловать решение.

Данный спор — не единственный, в центре которого Кунгурская пещера. С осени тянется процесс о проведении внеплановых проверок. А в феврале оператор объекта вступил в дискуссию с окружными властями из-за кассы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение минимущества Прикамья о расторжении договора аренды участка возле Кунгурской ледяной пещеры признали незаконным. Требование оператора природного объекта (ООО «Сталагмит-Экскурс») удовлетворил Арбитражный суд Пермского края. «Требование ООО „Сталагмит-Экскурс“ удовлетворено. Решение краевого минимущества (о спорном участке — примю URA.RU) признали незаконным», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».  Землю выдали обществу в аренду на 10 лет для использования в рекреационных целях. После осмотра министерство посчитало — участок не используется по назначению.  О расторжении договора компанию «Сталагмит-Экскурс» уведомили 14 июня прошлого года. По территории, ставшей предметом спора, проходит экскурсионная тропа, здесь расположен входной туннель в пещеру. По версии министерства, ООО нарушило условия договора аренды. На участке стоят несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство оператору не выдавали. Вынося решение, суд отметил, что расторжение соглашения между сторонами возможно только в судебном порядке, а сами объекты были построены задолго до заключения договора. Госорган собирается обжаловать решение. Данный спор — не единственный, в центре которого Кунгурская пещера. С осени тянется процесс о проведении внеплановых проверок. А в феврале оператор объекта вступил в дискуссию с окружными властями из-за кассы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...