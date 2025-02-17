Суд вернул земельный участок оператору Кунгурской ледяной пещеры

Решение минимущества Прикамья о расторжении договора аренды участка возле Кунгурской ледяной пещеры признали незаконным. Требование оператора природного объекта (ООО «Сталагмит-Экскурс») удовлетворил Арбитражный суд Пермского края.
«Требование ООО „Сталагмит-Экскурс“ удовлетворено. Решение краевого минимущества (о спорном участке — примю URA.RU) признали незаконным», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Землю выдали обществу в аренду на 10 лет для использования в рекреационных целях. После осмотра министерство посчитало — участок не используется по назначению. О расторжении договора компанию «Сталагмит-Экскурс» уведомили 14 июня прошлого года.
По территории, ставшей предметом спора, проходит экскурсионная тропа, здесь расположен входной туннель в пещеру. По версии министерства, ООО нарушило условия договора аренды. На участке стоят несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство оператору не выдавали. Вынося решение, суд отметил, что расторжение соглашения между сторонами возможно только в судебном порядке, а сами объекты были построены задолго до заключения договора. Госорган собирается обжаловать решение.
Данный спор — не единственный, в центре которого Кунгурская пещера. С осени тянется процесс о проведении внеплановых проверок. А в феврале оператор объекта вступил в дискуссию с окружными властями из-за кассы
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