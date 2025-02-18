В Госдуме предупредили о резком подорожании продуктов и лекарств весной по неожиданной причине

Цены на продовольственные товары могут вырасти уже этой весной из-за так называемой весенней просушки дорог. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, к которому обратились члены ассоциации «Грузавтотранс» с просьбой отменить данную практику.
«Полностью согласен с доводами автогрузоперевозчиков, которые обратились ко мне по ежегодной проблеме отрасли. Когда из-за весенней сушки дорог они вынуждены либо платить немалые и совершенно абсурдные штрафы за проезд порожняком, либо вообще на месяц прекращать перевозки. И то и другое в итоге бьет по карманам потребителей, потому что дополнительные расходы на логистику отражаются на конечной стоимости товаров», — сообщил Миронов «Известиям».
По его словам, дополнительные расходы на логистику, возникающие в результате ограничений весеннего периода, непосредственно сказываются на стоимости товаров первой необходимости, таких как продукты питания и медикаменты. Это создает дополнительное бремя для потребителей и может спровоцировать увеличение цен в розничной сети.
Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину и членам Государственной Думы с просьбой предпринять меры для предотвращения возможного роста цен и дефицита товаров, связанных с остановкой грузовых перевозок. В своем письме организация предлагает либо отменить введение весенней просушки дорог, либо исключить штрафы за перевес, взимаемые с порожнего транспортного средства, чтобы обеспечить непрерывность поставок и стабильность на рынке, передает «Царьград».
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