L«Opinion: Россия обогатилась из-за очередной ошибки Макрона

L«Opinion: Россия вытеснила Францию с рынка зерна в Алжире из-за Макрона
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Россия стала главным поставщиком зерна в Алжир, заменив Францию
Россия стала главным поставщиком зерна в Алжир, заменив Францию Фото:

К 2024 году французский экспорт продовольствия в Алжир значительно сократился, в то время как Россия вышла на первое место среди поставщиков зерна в эту страну. Об этом сообщает французское издание L»Opinion. По данным источника, изменения в торговых отношениях между странами связаны с политическими решениями президента Франции Эммануэля Макрона.

«Дипломатические отношения между Францией и Алжиром ухудшаются. Алжир намеренно вытеснил Францию с основных рынков после заявлений Эммануэля Макрона о Западной Сахаре. Сейчас именно Россия обеспечивает ему 90% его потребностей в пшенице», — говорится в материале L»Opinion.

Газета отмечает, что экспорт продовольствия во Францию в Алжир сократился с 1,3 миллиарда евро в 2022 году до почти нуля в 2024 году. По данным источника, это связано с ухудшением отношений Франции и Алжира после поддержки Макроном Марокко в споре за Западную Сахару. В результате Россия заняла место Франции как основной поставщик продовольствия в Алжир, закрывая 90% потребности страны в зерне и увеличивая поставки подсолнечного масла, передает «Царьград».

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К 2024 году французский экспорт продовольствия в Алжир значительно сократился, в то время как Россия вышла на первое место среди поставщиков зерна в эту страну. Об этом сообщает французское издание L»Opinion. По данным источника, изменения в торговых отношениях между странами связаны с политическими решениями президента Франции Эммануэля Макрона. «Дипломатические отношения между Францией и Алжиром ухудшаются. Алжир намеренно вытеснил Францию с основных рынков после заявлений Эммануэля Макрона о Западной Сахаре. Сейчас именно Россия обеспечивает ему 90% его потребностей в пшенице», — говорится в материале L»Opinion. Газета отмечает, что экспорт продовольствия во Францию в Алжир сократился с 1,3 миллиарда евро в 2022 году до почти нуля в 2024 году. По данным источника, это связано с ухудшением отношений Франции и Алжира после поддержки Макроном Марокко в споре за Западную Сахару. В результате Россия заняла место Франции как основной поставщик продовольствия в Алжир, закрывая 90% потребности страны в зерне и увеличивая поставки подсолнечного масла, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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