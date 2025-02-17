В Тюмени в районе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова построят жилой район с многоэтажками, школой, детскими садам и библиотекой. Новый ЖК оборудуют на месте завода медоборудования. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки общей площадью квартир 508,95 тысяч квадратных метров со встроенными объектами общественного назначения. Первую очередь выполняют с 2023 до 2025 годы — обустраивается жилая застройка со встроенными помещениями коммерческого назначения. Полностью закончить ЖК планируется до 2033 года», — указано в документе.
Помимо многоэтажек, в жилом комплексе появится несколько детских садов, школа на 1 200 человек, библиотека, аптеки, магазинны и медицинский центр площадью 1 000 квадратных метров. Также от улицы Республики до Энергетиков предусмотрен сквозной проезд.
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