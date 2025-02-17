Власти ХМАО расширили меры поддержки для многодетных семей

Власти ХМАО увеличили размер среднего семейного дохода, при котором многодетные семьи могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Увеличиваем предел среднедушевого дохода семьи при определении права на предоставление единовременного пособия для подготовки детей из многодетных семей к началу учебного года. И единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс школы с полуторной до двукратной величины прожиточного минимума», — написал губернатор.
Теперь на меры поддержки смогут рассчитывать 16 600 семей. Региональное пособие будет выплачиваться вне зависимости от того, получают ли семьи деньги в государственном Фонде социального страхования.
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