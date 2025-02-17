17 февраля 2025

Власти ХМАО расширили меры поддержки для многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Почти 17 тысяч многодетных семей получат выплаты к новому учебному году
Почти 17 тысяч многодетных семей получат выплаты к новому учебному году Фото:

Власти ХМАО увеличили размер среднего семейного дохода, при котором многодетные семьи могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Увеличиваем предел среднедушевого дохода семьи при определении права на предоставление единовременного пособия для подготовки детей из многодетных семей к началу учебного года. И единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс школы с полуторной до двукратной величины прожиточного минимума», — написал губернатор.

Теперь на меры поддержки смогут рассчитывать 16 600 семей. Региональное пособие будет выплачиваться вне зависимости от того, получают ли семьи деньги в государственном Фонде социального страхования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО увеличили размер среднего семейного дохода, при котором многодетные семьи могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Увеличиваем предел среднедушевого дохода семьи при определении права на предоставление единовременного пособия для подготовки детей из многодетных семей к началу учебного года. И единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс школы с полуторной до двукратной величины прожиточного минимума», — написал губернатор. Теперь на меры поддержки смогут рассчитывать 16 600 семей. Региональное пособие будет выплачиваться вне зависимости от того, получают ли семьи деньги в государственном Фонде социального страхования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...