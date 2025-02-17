Главный прокурор Пермского края выступит в суде по делу об убийстве матерью сына

Прокурор Пермского края Павле Бухтояров зачитает обвинительное заключение по делу об убийстве Ириной Шатовой собственного сына. В эти минуты он находится в краевом суде, где рассматривается уголовное дело, передает корреспондент URA.RU.
«В суд приехал прокурор Прикамья Павел Бухтояров, ожидается, что он примет участие в судебном заседании», — сообщает корреспондент агентства из зала суда. В пресс-службе прокуратуры края URA.RU подтвердили информацию о том, что Бухтояров «поддерживает гособвинение» по громкому уголовному делу. Шатова обвиняется в убийстве своего девятилетнего сына. Она задушила мальчика проводом, после чего более 30 раз ударила его ножом.
Преступление было совершено в ночь на 12 июля 2024 года. Тогда же Шатова погрузила тело убитого ребенка в чемодан и отправилась в центр города пешком, где оставила мертвого сына в чемодане возле мусорки. После этого она попыталась сбежать и покончить с собой, но была обнаружена и задержана полицией на чердаке отеля. Сразу после этого Шатову отправили под арест, свою вину в содеянном она полностью признала и сказала, что пошла на убийство из-за долгов.
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