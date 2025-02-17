Бывший замглавы Тюмени Дяченко возглавит областной департамент

Экс-заместитель главы города получил новую должность в областном правительстве
Экс-заместитель главы Тюмени Артем Дяченко возглавит департамент труда и занятости региона. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве.
«Артем Дяченко займет пост директора департамента труда и занятости. Ранее его возглавлял Александр Сидоров, который перешел на должность директора регионального департамента культуры», — сообщили URA.RU в правительстве.
Александр Сидоров занял пост директора департамента культуры 12 февраля. Артем Дяченко работал в администрации города с 2019 года.
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