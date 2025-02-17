Контрактника-рецидивиста отправили в колонию после избиения челябинца до смерти

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию особого режима служащего, который до смерти избил знакомого. Как сообщили в пресс-службе суда, ранее мужчина уже был судим за причинение смерти по неосторожности.
«Подсудимый ранее уже был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). В действиях усматривался особо опасный рецидив, суд признал это обстоятельство отягчающим. Военнослужащему назначено наказание в виде восьми лет в колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе.
Челябинец был в гостях у погибшего, когда между ними возник конфликт. Военный ударил знакомого кулаком в лицо, отчего тот упал затылком на батарею. После подсудимый посадил погибшего на диван, четыре раза ударил его по лицу и столкнул на пол. Избиение завершилось после еще четырех ударов ногой по груди и животу уже лежачему товарищу. В этот же день он скончался, а экспертиза показала множество разрывов печени и кровопотери. Военный полностью признал свою вину.
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